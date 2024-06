Más de uno Luarca 10/06/2024

Tapia PSOE 705 PP 658.

El Franco PSOE 969 PP 748 VOX 131

Valdés PP 1895 PSOE 1.632 VOX 374

Cudillero PSOE 805 PP 753 VOX 229

Navia PP 1355 PSOE 1.352 VOX 228

Coaña PP 657 PSOE 486 VOX 106

Vegadeo PP 596 PSOE 530 VOX 108

Castropol PSOE 554 PP 460 VOX 96

San Tirso de Abres PP 72 PSOE 53 VOX 11

Tamundi PSOE 157 PP 80 VOX 17

Boal PP 234 PSOE 222 VOX 44

Illano PSOE 49 PP 38 SUMAR 5

Pesoz PSOE 25 PP 21 VOX 5

Grandas de Salime PSOE 131 PP 106 VOX 17

Santa Eulalia de Oscos PSOE 73 PP 33 VOX 10

San Martin de Oscos PSOE 45 PP 38 VOX 20

Villanueva de Oscos PSOE 50 PP 28 PODEMOS 4

Villayón PP 271 PSOE 115 VOX 35

La regidora socialista franquina Cecilia Pérez, realizo una valoración positiva del resultado del partido en la comarca, pese a no imponerse en la Comunidad han surfeado la temida ola. “Bueno, mayor satisfacción en la comarca Occidental, también en nuestro municipio. Porque bueno, realmente creo que ha sido valorado el trabajo que se está haciendo, y el que se hace en nuestros municipios, no, en concreto”. Extiende ese positivismo a al resto de la Comunidad “yo creo también una valoración positiva en general en Asturias, en concreto porqué bueno la diferencia o esa ola muchas veces que decimos, pues, no ha sido tanta como se decía, como se preveía”. Lo achaca a que están realizando “un gran trabajo por parte del Gobierno de Principado y por parte de nuestros ayuntamientos en general”.

Por su parte, la portavoz popular en el Ayto. de Valdés, María Bueno, ha dicho que la victoria de su partido en las europeas en el concejo no ha sido una sorpresa. Que la gente sabe y se da cuenta de que las políticas de los socialistas relativas al sector primario en el campo y mar no son las más acertadas.

“No es sorpresa porque Valdés tiene una amplia zona rural, las políticas socialistas no están ayudando nada, todo lo contrario, lo único que están haciendo es poniendo zancadillas al campo, a la pesca, y es al final el concejo de Valdés es lo que tenemos mar y campo, y las políticas socialistas estamos viendo que no funcionan”.

Señala que les “enorgullece” esa contundencia en las urnas y que eso les invita a "seguir trabajando para que se vea traducido en las próximas elecciones municipales". En el capítulo de las sorpresas menciono la aparición de “se acabó la fiesta” representado por “un agitador”. En el ámbito local, sin haber hablado con sus compañeros si el resultado de Tapia, y pone a la regidora de Navia como algo para mirarse en el espejo.

Termino agradeciendo el gesto del regidor socialista valdesano que en la noche electoral la felicito por el éxito cosechado.

Banda de Música La Lira de Luarca con el compositor David Rivas. | Cedida

El director de la Banda de Música La Lira de Luarca, Daniel Santos, sugiere a título personal que alguna calle de Luarca, lleve el nombre de la Lira, lo propone con motivo de la celebración del 135 aniversario, tras recorrer varias ciudades y pueblos de España, en el que les dedican una calle a un colectivo como ese por sus amplios merecimientos.

Santos, califico de “maravillo” el día de la presentación de los actos que llevaran a cabo durante la efeméride y que se prolongaran hasta el próximo año, además de departir unos días inolvidables con el compositor, David Rivas.

Los actos adelanto que se prolongaran hasta el año que viene por El Corpus, al ser la primera actuación de la banda. La primera actuación será el 23 de junio a las 16,30 h con la celebración de un concierto en la Basílica de Covadonga, con el espectáculo de "Juan El Bautista", además de ser una “jornada de convivencia”.

Otros eventos serán los concernientes a los conciertos de verano, “este año muy especiales y temáticos”, que se celebraran en el Parque Alfonso X El Sabio de Luarca, desde el último viernes de junio y hasta el último viernes de julio.

En agosto participarán en el Día de la Banda de San Timoteo el día 17 y antes en El Rosario. Llevarán adelante la segunda edición de “Conciertos al atardecer” con actuaciones en lugares emblemáticos del Concejo, este año, será en los jardines de la Fonte Baxa. En septiembre, participarán en el desfile de América en Asturias, en Oviedo. En el Primer Festival La Favorita del Casino de Luarca. El Concierto de Santa Cecilia, pretende que participen todos los componentes que pasaron por la banda en un espectáculo que tendrá como escenario el Auditorio del COAS.

Por último, tienen planificadas dos salidas de hermanamiento con otras bandas que se llaman igual que ellos, una de ellas en Zamora. Para enero del próximo año programan una exposición didáctica de paneles en la que contaran la historia de la banda y que será rotatoria por todos los colegios del concejo.

El resto de la info a modo de titulares:

Ayto. Valdés adjudica la gestión del CAI de Canero a una empresa gallega al presentar mejor oferta técnica y económica. El alcalde de Foz solícita una reunión con la conselleira de Política Social para avanzar en el futuro de la residencia. PP-Foz ve llamativo que el alcalde reclame otra residencia de mayores cuando desatiende la actual. La unidad de música del cuartel general de apoyo a la maniobra del Ejército de Tierra ofrecerá un concierto en Ribadeo. La escuela de música de Castropol cierra el año con un concierto el martes 18. Vivienda adjudica por casi 27.000 € las obras de reparación y mantenimiento de 45 pisos en Almuña (Valdés).

El Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada nombrará Vaqueiro de Honor a Álvaro Queipo, Pdte. PP-Asturias. Ayto. Valdés pondrá en marcha este fin de semana la I GastroLuarca con 24 stands. El servicio de la atención de la oficina de Turismo de Luarca será a cargo de una empresa. Canteli invita a todos los ovetenses y asturianos a participar en el Ribadeo Indiano. Cadavedo acogerá el sábado el IV Festival de la Rapa y la Alfilada. La festividad de San Bernardo de Menthon este año en paralelo con la XXXVII Travesía Costa Naviega.