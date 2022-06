Más de Uno Luarca 10/06/2022

Sus palabras fueron tras intervenir en la inauguración de la Feria de Muestras que regresaba tras el parón sanitario, llegando a opinar que la pandemia "está acorralada" lo que permite volver a ir recobrando la normalidad, y el regreso de la alegría contenida durante estos dos últimos años.

Recordó que el Gobierno de España tiene tres acciones que “impulsaran la belleza del territorio”, como la recuperación de las marismas, que incluye paseos por la ría. Mientras que el de la defensa contra las avenidas aportara seguridad, “creo que son dos obras de vital importancia”.

La otra pata de la banqueta es el plan de sostenibilidad turística dotado con 3,5 millones “que va a suponer un impulso para todas las infraestructuras turísticas para esta comarca”.

Sobre los plazos de las actuaciones, en el caso de las marismas, comento que está pendiente de que el Ayto. proceda a la expropiación de los terrenos para posteriormente actuar. El de las avenidas, al estar en la fase tramitación ambiental se ciñe a los plazos administrativos que llevaran un tiempo en función de las alegaciones, “no muy inmediato, ni no muy alejado”.

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, el director general de Comercio, Emprendedores y Economía Social, Julio González Zapico, y la directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Marta del Arco, al igual que varios diputados entre ellos del PP y Vox y alcaldes de la comarca asistieron también a la inauguración de la Feria.

El PP-Navia denuncia la falta de plazas en la Escuela Infantil Pinín, al estar 24 familias que cumplían los requisitos de acceso en lista de espera. La capacidad es de 39 “sin embargo, cada año se viene repitiendo la misma dinámica con más de 20 solicitudes que se quedan en lista de espera por la falta de plazas”.

La portavoz municipal, Ana Fernández, comento que después de que un año más la oferta de plazas resulte más que insuficiente, lo único que se puede sacar en limpio es que “la conciliación familiar y laboral es sin duda una de las dificultades más importantes que se encuentran las familias hoy en día en Navia”.

Les parece “inaudito” un problema que es “estructural no se le aporte solución, si bien recordo que no aprovecharon las ayudas de la Consejería, ni el remanente positivo de tesoreria con más de 5 millones. "Año si, año también, no les coge de sorpresa”. La solución que pone sobre la mesa es una nueva infraestructura, rechazando la que propone el gobierno local de una ampliación en el Colegio Ramón de Campoamor, “no es factible, y lo saben los que están vinculados, no reúne las condiciones”.

La delegada del Gobierno pone en valor las obras en Vegadeo que ejecuta el Gobierno Central con 10,6 millones. Consejo Gobierno aprueba saneamiento y depuración en Puerto de Vega en casi un millón. PP-Navia culpa al gobierno local de no facilitar la conciliación familiar con 24 familias sin acceso escuela 0 a 3 años. Ayto. Ribadeo incentiva la contratación de los alumnos del taller “Prepara o teu Camiño” con hasta 1.500 €.

Las AMPAS del Occidente recogen firmas en Vegadeo y reclaman completar línea Luarca-Vegadeo-Luarca. Vox tacha en Vegadeo de verdugo al PSOE por acabar con el Occidente y tenerlo abandonado. Varios servicios municipales de Castropol adaptan el horario de verano desde el lunes. Un total de 240 deportistas participarán en el V Triatlón Luarca Sprint. Policía Municipal informa de la afección de la prueba con prohibiciones de aparcamiento y cortes de tráfico en Luarca para el domingo.

Comienza la LVII Feria de Muestras de Vegadeo que por la tarde tendrá la fiesta de los jubilados. La Casa Azul participará en el Mercado Social de Ribadeo. PP-Foz tacha de chapuza la pavimentación de la Rua do Porto. El Centro de Iniciativas Turísticas San Ciprian se encuentra de visita por Avilés. Catedrático Pegerto Saavedra Fernández hablará esta tarde en Ribadeo sobre Raimundo Ibáñez.