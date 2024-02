Más de uno Luarca 06/02/2024

El proyecto se ejecutará en dos zonas de El Franco y Cudillero en las que se recopilaron datos de seguimiento durante la veda.

Tres mariscadores de Viavélez y seis de Cudillero-Oviñana extraerán oricios de talla comercial, hasta un límite de 15 kilogramos cada uno por día, en un período de ocho días de este mes y siete en marzo. Las capturas y zonas habilitadas se supervisarán a diario. Además, una vez finalizada la experiencia, se analizará su evolución y el efecto generado en las densidades y distribución de tallas de las poblaciones en ambas zonas.

En función de los resultados, Medio Rural valorará la posible explotación de este recurso en el futuro. Marcos Líndez ha recordado que el importante descenso de la población de este equinodermo, detectado en toda la costa asturiana en 2016, obligó a fijar una veda que sigue vigente en la actualidad.

El consejero también hizo público el anuncio de una inversión de 153.172 euros para la renovación de la cubierta de la lonja de pescados, que mejorará las condiciones térmicas y acústicas del edificio, al tiempo que permitirá corregir las deficiencias de la actual infraestructura.

Juan Carlos Menéndez pide que se tenga en cuenta al sector en planes turisticos. | Cedida

Juan Carlos Menéndez, “Kaly Aventuras” considera que los planes de turismo que fueron otorgados a distintas comarcas y ayuntamientos deberían de contar un poco más con la opinión del sector, para un mejor aprovechamiento de los recursos, “algunas propuestas fueron incluidas, pero otras rechazadas”.

Menéndez ha valorado positivamente su asistencia a Fitur, con 35 años de presencia, en donde les permite “aprender muchas cosas” desde planificar actuaciones, un estudio del mercado y también a vender. Opina que el mayor problema al que se enfrentan en la zona “es que no solamente tenemos que vender el producto, sino el destino, informar de todo ello”.

Está convencido que Asturias cotiza al alza en cuando al destino de los viajeros, entre otros factores por su principal atractivo que es la “naturaleza”.

Considera que los planes de turismo para la comarca son "una oportunidad para avanzar” de ahí que pide que se escuche al sector y se le tenga en cuenta, pese a que reconoce que no existe mucha unión entre ellos y que aún prevalecen los individualismos. “El sector está un poco dormido, desacuerdo entre empresarios”.

Reclama que se ejecuten “cuanto antes” los cuatro ejes del Plan de Dinamización Turística del Ceder Navia-Porcia, estimando que deberían de ir todos de la mano para conseguir lo mejor en conjunto y siempre en el ámbito de “comarca”.

Lamenta que se haya quedado “enquistado” el proyecto de la Gran Senda del Navia por todo lo que supondría, advirtiendo que los dineros de Europa tienen fecha de caducidad en el 2026 y que después se terminaran los recursos económicos y “nos quedaríamos sin este recurso”.

Termina echando de menos más actuaciones relacionadas con los embalses y que el resto de los empresarios de turismo activo de la zona no estén unidos bajo el paraguas de la asociación al ser mejor para todos “al final es que estamos acostumbrados a que nos den todo echo”.

Anuncio que tienen ahora para marzo dos citas importantes, el Salón de Turismo verde del Principado de Asturias, Turycamp Oviedo días 7 al 10 y Expocamp, salón del campismo y del Turismo de Aventura del Principado de Asturias, organizado por la Cámara de Comercio de Avilés del 15 al 17.

El grupo carnavalero de baile de Marta y Miguel este año por otras localidades, entre ellas Llanes. | Cedida

El Grupo de Baile “Marta y Miguel” de Barcia, Valdés, anuncia que no participaran este año en los carnavales de Luarca, al no poder elaborar un nuevo espectáculo, debido a varias circunstancias, la celebración temprana del evento y el no poder disponer del lugar de ensayo y preparativos que durante los últimos 17 años disponían en el local social del hórreo de Barcia.

El integrante, Miguel Turrado, dijo que con toda la pena del mundo, este año no puede ser, debido a esos factores, por lo que “tuvimos que cambiar de planes”, al no poder preparar un nuevo espectáculo, por lo que repetirán el de Grazy Wonderland de Alicia en el país de las maravillas.

Agradecen al Rest. Marisol de Villar, que les dejo un local para poder realizar los preparativos y ponerse al día, para poder participar en otras localidades que no fueron hasta la fecha al coincidir con las citas a las que asistían citando; Pola de Lena, Arriondas, Cudillero, Llanes, Camargo (Cantabria) y Posada de Llanes.

El grupo de Baile de "Marta y Miguel” de Barcia (Valdés) suele participar en los principales carnavales de Asturias, logrando primeros puestos en desfiles de; Luarca, Avilés, Vegadeo, Tapia, Gijón y Oviedo, entre otros.

