Más de uno Luarca 04/10/2024

Álvarez pidió disculpas por abandonar el pleno municipal, explico que lo hizo especialmente a la secretaria por un espectáculo que él mismo tacha de “bochornoso” tanto por el pleno municipal como por él mismo. Dijo que ha sido una reacción sobre el proceder del alcalde al no responder al PP en las interpelaciones correspondientes y comenzar por él que había sido el último "al considerar que piensa que yo soy más dócil”.

Preguntado por la sugerencia del alcalde de presentar una moción dijo que “a mí no me pegaron el toque los del PP tampoco, ¡eh!, para nada, no me cortejaron para ese tema, no me propusieron nada, ni nada. Igual en el caso de que me propusieran algo, que sé yo lo que pensaría, Darío, no sé, me costaría trabajo, también pactar con eso, apoyar la moción, francamente. No porque me caiga bien el alcalde, que es todo lo contrario, es un ineficaz, pero, claro la ideología es la ideología y tira mucho del pecho”.

Tiene claro que suspende la gestión municipal del alcalde al que le ha pedido en varias ocasiones la dimisión. No considera “razonable” llevar varios años sin presupuestos y le critica que no sea capaz de convocar a la oposición para desbloquear esa cuestión. “Una ruina todo, no sé en qué vamos a parar, el pueblo está de la manera que esta, aburrido, un desastre”.

La solución bajo su punto de vista pasa por ir a las Consejerías, aseguro que tanto él como el resto de la corporación se ofrecieron para acompañarlo y “hacer presión” pero fue desestimada esa colaboración. Le critica que no peregrine a Oviedo y si lo haga con viajes incluso al extranjero que nada aportan a los vecinos.

Ence pondrá en marcha obras el próximo año por 80 millones. | Cedida

El presidente de Ence, Ignacio Colmenares, anuncio que tiene previsto destinar una inversión próxima a los 80 millones de euros a varios proyectos en la biofábrica de Navia. El anuncio lo hizo, durante la visita que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha realizado a la biofábrica.

Dijo que destinarán 30 millones de euros para impulsar la celulosa fluff con el objetivo de diversificar la producción hacia componentes higiénicos y absorbentes que hasta ahora se han importado desde Norteamérica. Aguarda que se ponga en marcha en septiembre del próximo año. Además, a través de una línea de inversión total próxima a los 50 millones de euros, llevarán a cabo la sustitución de una línea del parque de madera mejorando la eficiencia energética de la biofábrica. "Este proyecto se beneficiará de la línea de eficiencia energética del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) por un importe de 13 millones de euros".

En lo que respecta a lo que genera esta empresa en la economía de Asturias, lo cuantifica en un impacto de 103 millones de euros en la industria manufacturera, “es decir, cerca del 3% del PIB del sector”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado la importancia de Ence en el proceso de descarbonización de la Comunidad y el desarrollo económico que supone para el Occidente.

Ha puesto en valor el desarrollo de proyectos e inversiones de Ence como ejemplo dentro de la “ola verde de descarbonización que está teniendo un efecto importantísimo en Asturias”. Ha aprovechado la visita a ese complejo fabril, para agradecer a la empresa su compromiso con Asturias. “Cuando una empresa cumple con Asturias yo lo quiero destacar siempre”, ha señalado. A anunciando una partida de 12 millones de euros.

Mientras la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, anuncio que el emisario submarino en la ría de Navia, podría estar listo a lo largo del próximo año, al precisar que ahora se encuentran en la fase del análisis de alternativas.

Dara servicio a los vertidos de Ence, Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), Biogastur y de la depuradora de Foxos, reconociendo que tiene cierta complejidad el proyecto. Finaliza comentando que están en un paso previo a la evaluación de impacto ambiental de la infraestructura. Así las cosas, en 2025 “empezaríamos con el proyecto constructivo, para pensar ya en una obra en cuestión, probablemente, de meses”.

El resto de la info a modo de titulares:

Edil IU-Vegadeo dice que no le pegaron el toque para la moción de censura “que sé yo lo que pensaría”. Pdte. de Ence ratifica la inversión de cerca de 80 millones de euros en Navia. Barbón anuncia una ayuda a Ence de 12 millones para la descarbonización y el desarrollo económico del occidente. Roquení anuncia que el emisario de Navia podría estar listo el próximo año. El secreto de la Fiesta Literaria de Cudillero es hacerlo como si fuera la primera vez. Valdés amplia el parque de maquinaria con un nuevo tractor por importe de 102.000 €.

Exigen regulación y retocar las normativas de las viviendas vacacionales al perjudicar al sector hostelero y lastrar el alquiler en A Mariña. El Cronista Oficial de Cudillero valora positivamente la declaración de BIC el complejo Selgas. Alumnos de secundaria de Vegadeo conocerán el lunes las luces y sombras de la salud digital. USAGA tacha de cínico a Planas y demanda la elaboración de un inventario de ataques del lobo y oso. Alcalde Valdés demanda dos concentraciones parcelarias y tres obras en zona sur del concejo al Consejero de Medio Rural.

El SESPA somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Salud Escolar. Teatro el Hórreo de Valdés seleccionado para participar en el certamen de Tierra De Comediantes Jiménez de Jamuz, León. Pepe Suárez intervendrá en conexión desde Argentina en la presentación de su libro esta tarde en La Caridad. Cooperación Local destina 3.600 € para una fuente en el Camino de Santiago, San Juan de Piñera, Cudillero. Alumnos de Vegadeo repasan en el RIDEA en Oviedo nombres de su historia local y visitan la ciudad.

La Unidad Móvil de Sangre iniciará las visitas de mes al Occidente a Cudillero el domingo por la mañana. Un total de nueve representaciones teatrales incluye el mes del teatro de Cadavedo. El pisado de uva y una cata las actividades más destacadas del XVI Festival del Viño de Pesoz. La Fundación EDES celebra mañana el acto central de las bodas de plata proyectando un video. Foz comienza la temporada de los tres bailes de los domingos. Un total de nueve locales participarán en el Oktober Fest de Foz. La Ría deNavia acogerá mañana la regata de bateles “Memorial Miguel ángel Vega y Manolo Rodil en la que participaran cerca de 300 remeros.