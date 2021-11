Más de Uno Luarca 03/11/2021

En la reunión estuvo la gerente del ERA, Ana María Suárez, en la que acordaron actualizar los convenios con las residencias de mayores que finalizan en diciembre de este año. Por otra parte, para equilibrar los gastos del servicio a los Ayitos. el pago a las entidadades locales lo hará tomando como referencia el grado de dependencia dos.

Barrientos, se congratula de la medida que supondrá no perder dinero, al ser un grado medio entre los tres existentes (1-2-3) “ es una mejora sustancial a la hora del dinero que percibimos de la Consejería para equilibrar las cuentas del Ayto.”. Explico, que en su caso concreto, a la empresa adjudicataria del servicio le pagan en función del grado de dependencia del usuario, mientras que la Consejería lo hacia en el grado uno, el que menos cotiza, “en muchos casos no nos llegaba el dinero, y esto equilibrara el 100% los pagos”.

Todos Somos Jarrio hace llamamiento masivo a la concentración de Oviedo. | Luarca

La Asoc. Todos Somos Jarrio, hace una llamamiento masivo a la población para acudir a la concentración convocada en Oviedo para el sábado 20 de noviembre desde las 12,30 h. por una sanidad “digna “ y mantener “una plantilla estable” en el hospital de Jarrio y en los Centros de Salud del Área.

Mar Villanueva, Pdta. del colectivo, recuerda que la movilización en pandemia con la caravana de coches, no obtuvo la respuesta esperada en la solución al problema, por lo que no les queda otra que realizar una en la capital del Principado y regresar otra vez al pasado emulando la que hubiera en su momento para demandar un hospital para el Occidente “y viendo que la única manera de poner andar a los políticos es haciendo que la ciudadanía se movilice, y que la ciudadanía exija a lo que por ley tenemos derecho”. Convocan la concentración para “luchar todos por una sanidad digna y de calidad publica en Asturias, y sobre todo por Jarrio”.

Espera una participación importante, al estar concienciada la gente del problema que existe, confíando en que todo el mundo participe en la misma.

Para facilitar el desplazamiento a las personas que no dispongan de medio de transporte, pondrán unos buses, pudiendo adquirir los vales en seis puntos de la comarca hasta el día 10.

Centro veterinario Agrovet (Luarca). Clinica Veterinaria la Casita de Kira (Tapia). Tiendas las tres BBB y Tukukada (Vegadeo). y las farmacias de San Tirso de Abres y Taramundi.

Octubre más cálido que año pasado en Luarca con 0’73º C. | Cedida

El mes de octubre ha sido más cálido en Luarca que en el 2020, concretamente 0’73º C. el año pasado: 16’06º C y este año 16’79º C. Es el décimo mes de octubre más frío desde enero-01, según los datos facilitados por Meteoluarca, en su estadística mensual.

En cuanto a lluvia este mes de octubre no se ha caracterizado por ser especialmente lluvioso, la media desde enero-01 es de 123’71 litros y este mes se han recogido 107 litros. Es el 11º octubre menos lluvioso

En cuanto a temperatura media anual seguimos a la baja, el año pasado desde enero a octubre (ambos incluidos), la temperatura media fue de 16’20º C, este año es de 15’42º C, una diferencia más fría de 0’78º C.

Los años más fríos anteriores a 2021 fueron: 2015: 15’26º C 2010: 15’34º C.

El día 22 fue el día más frío con una temperatura media de 14’3º C. El día 20 fue el día más cálido con una temperatura media de 22º C El día 3 fue el día más lluvioso con 39 litros recogidos.

El resto de la info. a modo de titulares:

El paro se incremento el mes pasado en Asturias en 1.548 personas. En Galicia el paro se incrementa en 991 personas durante octubre. Comité Empresa Alcoa San Cibrao convoca marcha nocturna el sábado por Xove. Vox-Occidente partidario de la creación de empleo con mina Salave si cumple normativas. Principado convoca líneas de ayudas para sector deportivo, turismo, hostelero y de restauración afectados por la Covid. Dan de baja la Fed. de Colombicultura y de Squash por inactividad. TRAGSATEC se encarga de dar salida a los proyectos técnicos de las obras que promueve el Ayto. de Navia

Consejera Derechos Sociales confirma renovación del convenio de residencias de mayores con alcaldes (Boal-Santa Eulalia-Taramundi-Villanueva) y unificar el pago a grado 2. Alcalde Boal, satisfecho por incremento del grado en pago por Consejería que equilibra las cuentas. Ayto. Vegadeo diseña un proyecto para estimular la participación de mayores. Pablo León participo en una reunión seguimiento obras Chao Samartín. Federación de Cofradías y Dicta. Gral. Energía y Minería se reúnen para hablar mina y eólicos.

Entran en vigor las modificaciones del Reglamento de Protección Civil de Valdés. Ayto. Grandas expone la modificación de aprovechamiento dominio público. Tres personas visitan hoy piso de Moreda en Ribadeo y media docena interesados en compra. Melania Álvarez abordo las líneas de trabajo entre otros con EDES. Burela esta presente en feria de Xantar, el viernes acudirá el alcalde y una comitiva vecinal. Barreiros escenario este sábado para actividad A Mariña en ruta, iniciativa de la mancomunidad. La reunión del Club de Lectura de la Biblioteca de Figueras gira hoy en "El baile", de Irène Némirovsky.

Ayto. Castropol invita a vecinos a desarrollar la Ordenanza de Residuos y Economía Circular. Ayto. de Taramundi abre las solicitudes para acogerse a las ayudas de garantía energética. Agricultura dispondrá de 345 millones para transformación ambiental y digital del sector agrícola y ganadero. El mes de octubre más cálido en Luarca en 0,73ºC según registro de MeteoLuarca. Ayto. Ribadeo adjudica mejora escuela municipal Covelas en 46.600€. Acisa-Ribadeo involucra a 16 locales para campaña noviembre tapeando. Foz organiza el noviembre musical junto con la escuela municipal de música e a banda