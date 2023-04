Un joven se presentara "seguiré colaborando con una persona que me parece bastante válida"

Dijo que la decisión ya la tenía tomada desde hace algo más de un mes y que se lo había participado a los miembros de la junta de gobierno.

Comento que un joven muy vinculado “por el pueblo y la Parroquia y con ganas de trabajar” le pregunto si contaría con su respaldo, respondiéndole que sí, lo que lo animo definitivamente. No desvelo su nombre hasta que él lo haga publico. Si confirmo que concurrirá a las elecciones por una candidatura independiente.

“Le ayudaré en todo lo que sea, y de todos mis conocimientos y mis contactos para poder facilitar un poco la labor. Pero no, yo tenía pensado ya no presentarme, son 16 años de presidente, más cuatro en la oposición que estuve con César aprendiendo durante esos cuatro que estuvimos con César, que me molesté esos cuatro años en aprender mucho para poder gestionar”.

Recrimino de hacer todo lo contrario el candidato socialista que durante más de dos años, junto al otro compañero, no aparecieron por la Parroquia. Aprovecho las declaraciones recientes del alcalde de Valdés ante la ausencia de la oposición al último pleno de la legislatura a los que acuso de querer bloquear la actividad municipal. “Pues imagínense usted que hemos hecho nosotros que los dos vocales del Partido Socialista, alguno lleva más de dos años y medio, y el otro, más de dos años. O sea, en los últimos dos años y pico, tres años, no han aparecido por aquí con el intento no de otra manera enfocada más que de paralizar la gestión de la parroquia rural”.

Aseguro que incluso llego a repensar la idea con el asunto del incendio que afecto a los montes de la Parroquia, “dudé y pensé en volver a presentarme, a pesar de la desgracia hay mucho trabajo y futuro que si se enfoca bien incluso puede ser mejor del que teníamos”.

Avanzo que tienen abierta una ventana que puede multiplicar por diez los ingresos actuales de los montes, y que para nada tuvo que ver la difícil situación a la que se enfrente la Parroquia por la desgracia forestal para no optar a la reelección.

García Parrondo, había sido concejal socialista en el Ayuntamiento de Valdés hasta la pasada legislatura, que tras las primarias y perder la lista en la que iba con Simón Guardado, lidero una agrupación de electores independiente con la que concurrió a los comicios de la parroquia obteniendo el respaldo mayoritario de los vecinos.