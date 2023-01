Canga "o vamos nosotros al gobierno regional, o va a seguir la despoblación”.

Tiene claro que van a intentar hacer las cosas “diferentes, dinamizar la economía, dar oportunidades, reducir burocracia, facilitar la vida a la gente en vez de complicarlas con cargas administrativas”.

Ante un problema como este dijo que “no sirve inventarse un puesto de alguien sobre el reto demográfico”. Está convencido que hay que cambiar el modelo económico de Asturias, con la finalidad de “dinamizar nuestra región, porque si no lamentablemente el declive demográfico en mi opinión va a seguir”. De ahí que para terminar sobre este asunto afirmó que “o cambia el Gobierno de Asturias o va a seguir el declive demográfico”.

El candidato lleva recorriendo la comarca en los últimos días con la finalidad de recoger las principales inquietudes de la población, dejando muy claro que uno o dos asuntos importantes como máximo por concejo, que no es Barbón, que promete 400 y no cumple ninguno.

Observa lo que considera “el abandono” del gobierno regional en la comarca, con edificios vacíos, negocios cerrados, pueblos abandonados. Le acusa de estar “más pendiente de hacer bonitos discursos que de apoyar el desarrollo”. En este sentido, se definió “como un buen gestor” que viene a cambiar las cosas “mediante una buena gestión” y que “hace falta un giro profundo en la forma de relacionarse con los administrados”.

Sobre el aprovechamiento de las AYUDAS EUROPEAS dijo que se hace en “una mínima parte”. Que El Principado recibe una parte del dinero desde Madrid, pero hay otra porción “que hay que competir y lucharlo, y eso el Principado lógicamente no lo hace, y en consecuencia avanzamos a la pata coja. Si me eligen vamos a avanzar con dos patas”.

Relativo al SECTOR NAVAL alabó la gestión de los dos astilleros y se congratula por su marcha. Dijo que sería “el mejor embajador posible para ayudar a nuestras empresas a vencer los obstáculos y poder todavía vender más fuera de España”.

Sobre la empresa ENCE, dio a conocer que le une un vínculo afectivo al haber realizado una de sus primeras auditorías cuando desempeñaba esa función. “Ence o cualquier empresa grande que hay en Asturias, yo voy a hacer todo lo posible por mimarlas, porque son grandes creadores de empleo, no solamente Navia, sino alrededor. Hay que mimarlas”.

En el caso de la MINA DE SALAVE, no se quiso pronunciar hasta que obtenga los permisos necesarios, “todo lo que diga es inútil. Primero que se cumpla la ley, y cuando se pronuncie la Ley, me pronunciaré sobre la autoría de la mina, ahora no toca”.

Somos la mejor opción en este momento, la auténtica alternativa para los asturianos. | Luarca

Ante la proliferación de EÓLICOS, denuncia la falta de una planificación, está convencido de que tiene que “ser compatible con el medio ambiente, hay que ordenar los proyectos”. Acusó al PSOE de ser lo único que quiere o puede instalar en el Occidente y que con su proliferación masiva puede “acabar con alternativas turísticas, y nuevas actividades en una comarca que lo que necesita son empleos por su gran impacto visual que tiene”. Zanjó el asunto asegurando que “el Occidente no se puede convertir en un enorme gran polígono eólico”.

Con los EÓLICOS MARINOS, instó a “tener sentido común, los proyectos no pueden ser nunca un perjuicio o una amenaza para el sector pesquero regional, hay que compatibilizar ambas cosas”. De ahí que instó a “conciliar a las partes en conflicto”.

Sobre las INFRAESTRUCTURAS, dijo que no hará como Barbón “hay que ser serio en las promesas” afirmó que “yo pienso prometer mucho menos y cumplir todo lo que prometa. Estoy identificando un número más reducido de prioridades”.

Dijo que la AS-12 “será una obra prioritaria si los asturianos quieren que sea presidente”. A la vez que reconoció que es “completamente distinto a Barbón. El Pdte. Barbón es un maestro de la palabrería, yo soy un gestor, soy un tío serio que gestiona el dinero correctamente y que no pienso competir en palabrería. Porque si compito en palabrería Barbón, meda, ciento y raya. Yo lo que compito de verdad es en gestión seria, y si prometo algo lo cumplo, y si no, no lo prometo”.

Sobre el HOSPITAL de JARRIO, destaca su importancia al cubrir 40.000 habitantes de 17 concejos, y que hay pacientes que viven a más de 100 km. “Sobre esto hay una enorme petición de mantener los niveles altos de calidad y por desgracia está bajando de calidad”. Se compromete a buscar a los mejores gestores “no nombrar gente a dedo, me da igual que sea del PSOE, del PP o de cualquier otro partido”.

Ante el PROYECTO COMARCAL, respondió que aún obviamente los están “perfilando” al estar en enero “y porque soy un tío serio, no me gusta venir aquí y contar lo primero que me pregunten en una entrevista de radio, eso que lo haga Barbón. Me gusta estudiar los temas, me gusta escuchar a la gente. Recibí buenas ideas una o dos por concejo”.

Pretende seguir escuchando a la gente y que elaborará un programa electoral “que va a ser mucho más breve que las 400 medidas de Barbón, que ahora hace un sofrito, y ahora son 25 nuevas para 2023. Yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer mucho menos, pero lo que hagamos lo cumplimos, porque si no, es poco serio".

Ante las cuestiones relativas al PP, dijo que en la comarca “no habrá enormes sorpresas” sobre los candidatos, ha pedido un poco de tiempo para la designación señalando que “será inminente”. Intentarán presentarse en todos los concejos. No desveló quién encabezará la candidatura comarcal pese a tenerlo designado.

Ante sí le preocupa Vox respondió tajante y breve “no me preocupa para nada… Para nada”. Sobre la candidatura de SOS-Occidente, reconoce el desencanto de la gente por los engaños y la ausencia de soluciones “todo lo que no sea votar al PP es hacerle un favor al PSOE”.

Opino que el PSOE ofrece más de lo mismo y que comprende el desecando de la gente con Barbón en el Occidente "y ahí tienen usted dos opciones. O confían en nuestra opción de centroderecha con un tío serio, que tiene un trabajo, que ha dejado su trabajo para intentar cambiar el rumbo de Asturias, o bueno, pues hacen opciones que hasta ahora no han probado su eficacia”.

Sobre la misión de la UNIÓN DEL CENTRO DERECHA, se limitó a decir simplemente que “va bastante bien”, pero que no quiere hablar públicamente de ello. Que los simpatizantes de la centroderecha demandan una unión y que por tal motivo “estamos trabajando en ello, pero no voy hablar hoy públicamente”.

Discrepa sobre la opinión de que será un buen candidato del PP para dentro de otros cuatro años. En caso de no ganar en Asturias y ofrecerle ser nombrado MINISTRO en un hipotético gobierno nacional, dijo que eso no se le pasa por la cabeza. “No tengo un plan B. Sí que me gustaría que le hiciera usted esa pregunta al señor Barbón, ¿qué hace si es él, el que pierde las elecciones? ¿Se va a poner a trabajar? Porque que yo sepa, no trabajo en su vida fuera de la política. Yo a la pregunta cómo me la hace, usted le respondo que no tengo un plan B. Y además, es que no quiero pensar en la opción de la derrota, porque creo que eso es malo para alguien como yo, que aspira a ganar”.

Apela a la victoria en solitario para poder gobernar Asturias y darle un giro de 180 grados. “Y si yo gano, Asturias va a cambiar. Porque yo no vengo aquí a hacer palabrerías, si quieren ustedes escuchar palabras vacías ya saben lo que tienen que votar. Si quieren escuchar a alguien que sea serio y que pretenda cambiar de verdad Asturias, considero que nosotros somos la mejor opción en este momento, la auténtica alternativa para los asturianos”.