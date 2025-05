Julia Otero: "No hay ningún misterio detrás de mí, salvo mi vida personal y ahí soy una leona. No entra ni Dios"

Julia Otero representa un reto en sí misma.

Compañera de profesión, y también de esta casa, el simple hecho de presentarla se vuelve una tarea bastante ardua, si uno no quiere caer en lo que ella misma tilda de colesterol de la información.

Porque, además poner en valor sus premios Ondas, la Antena de Oro o el José Couso de libertad de prensa, podría destacar el granito de arena que pone, cada fin de semana, para que más de 1 millón, 100 mil oyentes se sientan acompañados.

Pero, como quiero evitar echar un euro en el bote de su redacción de JELO, nunca mencionando su nombre, Dios me libre, evitaré aquella expresión de gallegos y asturianos, primos hermanos, para hacer referencia a su visita al Principado y me limitaré a disfrutar de una charla, sin mayor pretensión, aprovechando su viaje al museo de la sidra de Nava.

Con ella hemos hablado de su cambio al fin de semana, durante esta temporada -"Ir a contracorriente en el descanso y el ocio también está muy bien"-; de lo transparente que es y ha sido durante toda su trayectoria, siempre y cuando no se metan con su vida personal, todo hay que decirlo -"No hay ningún misterio detrás de mí, salvo la vida personal. Ahí no entra ni Dios"-; o su infancia como hija única -"Me he criado en las sobremesas de mucha gente adulta. Hacía reflexiones impropias de una niña tan pequeña. Decían que hablaba como una vieja"-. También nos ha confesado lo que quiere ser de mayor: "Quiero ser consciente de mis limitaciones y hacer la vida fácil a los que me cuiden y me quieren".

Todo esto y mucho más, en poco menos de 20 minutos. Y sí, a nosotros también se nos ha quedado corto...