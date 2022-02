Ziganda: "Tener mucho para elegir es bueno"

El Oviedo recibe al Huesca el domingo en el Carlos Tartiere (16:00 horas), con la intención de prolongar su buen momento como local para acercarse un poco más al play-off de ascenso. Los 24 jugadores de la primera plantilla están disponibles para un Cuco Ziganda que esta mañana ha hablado de diferentes cuestiones

SISTEMA DE JUEGO: "Innegociable no hay nada, eso seguro. Uno piensa en determinados jugadores y sistemas en función de los resultados que nos pueden dar y pensando también en qué es lo que más les favorece a esos jugadores que van a intervenir. Sí tenemos la sensación de que, en nuestro estadio, ese 4-4-2 nos permite tener más llegadas y nos permite sacar más fortalezas de determinados jugadores que si están bien pueden ser claves y decidir partidos. Por ahora nos está ayudando, pero eso no significa que no podamos jugar también con un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Dependerá del rendimiento de todos. Ahora, al disponer de mayor número de jugadores, iremos viendo semana a semana"

EL RIVAL: "Es un buen equipo, un equipo herido en cuanto a resultados porque todo el mundo espera que un recién descendido esté entre las primeras tres posiciones por presupuesto y plantilla. Lo raro del Huesca es que no esté ahí arriba. En enero se ha reforzado con jugadores de muchísima calidad, futbolistas que este mismo año han jugado en Primera o jugadores importantísimos en Segunda como Gerard Valentín, por el que han pagado cláusula".

GESTIÓN DE UNA PLANTILLA AMPLIA: "Sea la plantilla larga o corta siempre hay jugadores que participan más, menos o poco. Ahora será así porque por número será imposible meter a todos, pero intentamos concienciar a todo el mundo de que lo importante es trabajar en el día a día y que todos en la vida vamos a tener oportunidades. Cada semana cambian las cosas y uno no sabe cuándo va a tener su oportunidad, bien por lesiones, bajas o momentos de forma. Y uno tiene que estar preparado. Intentaremos rodearles de un buen ambiente de trabajo, respeto y saber estar. Desde ahí tienen que ser lo suficientemente duro y maduro para engancharse en el día a día, porque el domingo juegan entre 11 y 15 y somos 24. El día a día es lo más importante, la profesión no es solo el domingo, son 7 días a la semana y 24 horas al día"

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE ZIGANDA PREVIA AL PARTIDO ANTE EL HUESCA