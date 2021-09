Ziganda: "Si ganas todo es ilusión, si pierdes todo es un drama"

Cuco Ziganda huye de la euforia, aunque agradece que la gente esté contenta con la reacción que ha tenido el equipo: "Mi percepción es muy corta, porque mi entorno en Oviedo es muy limitado y tampoco alterno mucho. Pero sí nos puede llegar algo, ya en ese paseo de 100 metros que doy por la calle. Y más en estas semanas de fiestas. Pero es fútbol y aquí no hay término medio: cuando ganas todo es ilusión y cuando perdemos todo es un drama. El mensaje de que hay que tener los pies en el suelo y de que hay que seguir creciendo siempre tiene que estar presente", comentó esta mañana en rueda de prensa.

El Real Oviedo juega el sábado en Ibiza, ante un rival que en opinión de Ziganda "no ha perdido todavía y no es casualidad; en todos los partidos que ha jugado no ha merecido perder", y considera que "han estado muy bien en todos. En casa han hecho muchísimas ocasiones. Ante el Amorebieta no tuvieron acierto y ante el Málaga les pasó algo similar a lo nuestro ante el Lugo, iban 2-0, eran superiores y les entró ese miedo a ganar y se complicó".

El técnico azul reconoce que la pareja Luismi-Brugman "es una opción para el sábado" y que "Carlos Isaac y Pombo están a un paso de tener sus primeros minutos de juego".

