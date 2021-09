Ziganda: "Estamos siempre más cerca de ganar que de perder"

El Real Oviedo quiere más. Tras lograr su primera victoria de la temporada en Huesca, los de Ziganda buscarán el domingo la segunda ante el Cartagena de Tejera y Ortuño, un partido que se jugará el domingo a las dos de la tarde en el Carlos Tartiere: "Ya jugamos a esa hora en el primer partido de Liga del curso pasado. Es un horario muy raro para nosotros y, sobre todo, para los espectadores. Nosotros somos profesionales y tenemos que estar preparado para ello, para cualquier hora. La pena es para los espectadores. Eso sí, no es excusa de cara al partido", aseguró Ziganda esta mañana.

Sobre el equipo el entrenador navarro aseguró que "la cara y el ánimo cambia cuando se consigue la victoria. Ha costado, se ha sufrido y también fue muy meritoria. Todos sabemos la clase de vitamina que son los tres puntos" y considera que "me gustó el Oviedo ante el Lugo y no me gustó el Oviedo de Almería. Lo bueno es que el equipo dé esa imagen de tener más opciones de ganar que de perder, eso es lo que todos los entrenadores queremos".

Ziganda explicó que "Pombo aún no está para jugar de inicio, puede hacer de extremo o de delantero" y también que "a Brugman le vi bien en Huesca y le veo entrenando bien. Con buen tono, personalidad y fútbol. Es una posibilidad que pueda salir de inicio, pero si no lo hace pues jugará después. No conoce a los compañeros en la misma profundidad".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE CUCO ZIGANDA PREVIA AL PARTIDO ANTE EL CARTAGENA