La peor imagen de la temporada

No salió nada. El pésimo juego del Sporting en Cartagena sólo podía dar para sumar un triste empate, pero ni eso. Una acción incomprensible de Yáñez con Gastón Valles supuso la expulsión del portero y penalti en contra, que Luis Muñoz no desperdició para anotar el gol de la victoria local. Sánchez Villalobos no tomó la decisión correcta: primero había falta del delantero y después, posiblemente, roja al guardameta, pero el penalti jamás debió señalarse. Aún así la derrota del Sporting es justa porque en ningún momento quiso ir a por la victoria, jugó caminando y dio una imagen penosa para ser un equipo que quiere pelear por cosas importantes.

Dubasin, con un disparo que rozó la escuadra en el primer tiempo, y Gaspar con un chut desde la frontal que sacó su tocayo de apellido Pablo, fueron los únicos que intentaron algo a lo largo de todo el partido. Albés no corrigió los defectos con los cambios y el Sporting regresó con una derrota de Cartagonova (por cuarto año consecutivo) que no le acerca al ascenso directo y que supone que varios equipos le igualen en puntuación, aunque siga en play-off.

El domingo visitará El Molinón el Racing de Ferrol, al que el domingo el Oviedo le metió 5, un partido en el que Yáñez será baja por sanción y Otero y Diego Sánchez se lo perderán por lesión. La plantilla regresa hoy, descansa mañana miércoles y desde el jueves empezará a preparar el choque ante los gallegos.

ESCUCHA LAS REACCIONES DE LOS PROTAGONISTAS (ALBÉS Y YÁÑEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO