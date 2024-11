"What Mary Dind't Know", "Retaguardia" y "Los malditos"

What Mary Dind't Know

Por fin llega el esperadísimo nuevo trabajo de Kotzamani, cuya intachable filmografía (doblemente candidata en los Premios del Cine Europeo) encadena joyas como Washingtonia, Limbo o Electric Swan, proyectada en el FICX. La cineasta griega nos lleva de crucero por el Mediterráneo en un cruce fabuloso entre Las mil y una noches y la mitología clásica, citando por el camino el famoso experimento mental de Frank Jackson. Y lo hace desde la perspectiva moderna y distante que nos da Mary, una adolescente perdida a bordo de este viaje a través del mar, la vida y las ensoñaciones.

Retaguardia

La película investiga la potencialidad del cinematograma para la puesta en pantalla de la (re)construcción de una colección de películas de propaganda del gobierno republicano asturiano en el año 1937, que si bien nunca existieron —o no llegaron a nuestros días—, se podrían haber rodado, como muestran distintas evidencias y noticias de la época. La película propone la arqueología de una posibilidad, al mismo tiempo que en la pantalla, esa posibilidad, ese potencial, se transforma, ahora sí, en cine.

Los malditos

En la línea de wésterns despojados de épica como Dead Man o Meek's Cutoff, Minervini (Stop the Pounding Heart, The Other Side) vuelca su mirada de nuevo hacia el pasado estadounidense para abordar uno de sus hitos fundamentales. El arquetipo clásico de la patrulla perdida se desenvuelve en un terreno fantasmagórico, de tensión permanente, donde un grupo de soldados se sienten acechados por un enemigo invisible, inmovilizados por la incertidumbre y asolados por las dudas existenciales, que comparten ante una hoguera por las noches. Premio a la Mejor Dirección Un Certain Regard en Cannes.