"No me voy, me expulsan"

Covadonga Tomé afirma que el momento de su expulsión (el expediente disciplinario se abrió en octubre) "no es casual". Llega a pocas horas del inicio del proceso de primarias para elegir nueva dirección en Asturias. Acusa a la dirección estatal de querer imponer liderazgos, aunque entiende que presentar una candidatura alternativa aún es posible. Pese a que junto a ella han sido expulsados Laura Tuero, Xune Elipe o Jorge Fernández. También se suspende de militancia durante 9 meses a más de 20 personas. Algunas de ellas, dice Tomé, estuvieron en Podemos desde su nacimiento. Del Podemos del "sí se puede".

La diputada asume que la llamarán tránsfuga, aunque advierte que eso implica que se mueva de sitio, y ella no se ha movido. "Me expulsan". Entiende que Podemos debería tener cuidado porque no se consultó a la militancia la decisión de abandonar Sumar. Ella va a seguir trabajando igual, defendiendo las políticas con las que se presentó y representando a todas las personas que la votaron, para ser cabeza de lista y para ser diputada.

Dolida con todo lo que ha pasado, Tomé confirma que apoyará el presupuesto regional, que se vota el viernes.