Vox defiende la cultura asturiana pero rechaza los espectáculos que apoyen la cooficialidad

Ha salido así al paso de lo que considera una "tergiversación" de sus palabras en una entrevista en Onda Cero, en la que a la pregunta de si contratará artistas en asturiano, dijo "si puede no, pero nunca se sabe".

Al tiempo, ha insistido en que se trata de una "polémica absurda" y ha reiterado que durante la campaña electoral han dicho "hasta la saciedad", que se identifican completamente con la defensa de la cultura y tradiciones asturianas y respetan "absolutamente todo" lo relacionado con la identidad de Asturias. "Somos los grandes defensores de derechos y libertades de las personas", ha asegurado, si bien ha recalcado que no están a favor de la imposición de la Llingua. Dicho esto, ha concretado que Vox está a favor de los diferentes bables, su uso, pero en contra de la cooficialidad y del uso de la Llingua.

Álvarez Rouco ha arremetido contra las declaraciones "tergiversadas" de sus palabras que se han visto en medios de comunicación y contra quien las ha usado para 'atacar' a su partido, con referencia al portavoz de Foro en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, a la portavoz de Podemos, Covadonga Tomé e incluso la Academia de la Llingua. Para ella, se parte de un error que llevó a artículos informativos que no se ajustan a la realidad.

"Vox no ha vetado a nadie", ha llegado a decir, para insistir en que "nunca" han vetado a ningún cantante en asturiano y en que en Onda Cero no hicieron ni lanzaron ninguna propuesta en ese sentido. Ha remarcado que en Festejos tendrá cabida todo lo tradicional y se trabajará para tener una programación "amplia y variada y que satisfaga a los gijoneses".

La concejala, que ha comparecido acompañada de su compañero de grupo, ha destacado que Vox se presenta como "una fuerza democrática leal y estable que ha venido para quedarse". Pide no generar "fricciones innecesarias". Mantiene que el compromiso de Vox es sumarse activamente al desarrollo de la ciudad y dar cumplimiento a los pactos de Gobierno. No quieren se confunda la cooficialidad con la promoción de espectáculos en asturiano. "Si los espectáculos van a ser un apoyo a la cooficialidad, no vamos a apoyarlos".

Preguntada por la carta publicada por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la que dice que todos tienen cabida en la ciudad, se ha limitado a decir "creo que estará en nuestra línea".