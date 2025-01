Voto de confianza de los médicos a la consejería de salud

Diego Pidal, delegado de atención primaria del SIMPA, nos explica que para los médicos el proyecto que se estaba ejecutando no era el que necesitaban. No veían que contemplase todos los espacios reclamados y esperan que ahora sí que se tengan en cuenta. Es al menos lo que se les ha prometido. Y confían en ello. Por eso dan un voto de confianza a los responsables de la política sanitaria.

Aunque apuestan por hacer las cosas "bien" antes que "rápido", los médicos recuerdan que la ampliación es acuciante para que Cabueñes cuente con la nueva tecnología y mejorar la calidad del servicio ofrecido. Pese a todo, Pidal garantiza que seguirán prestando el servicio como hasta ahora.

Desde hace meses veían que algo no iba bien en la obra, aunque no sospechaban que el problema acabase en una rescisión. No dudan de las razones esgrimidas por la consejería de salud y recuerdan que el proyecto de ampliación "no parte desde cero". Pidal reconoce que los profesionales del Hospital de Cabueñes miran con envidia a sus compañeros de Oviedo. El HUCA, dice, es un hospital "cinco estrellas" y el área sanitaria quinta merece un hospital del siglo XXI.