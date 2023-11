Tirar la toalla no es una opción

Zuleima demuestra que los problemas para llegar a fin de mes, pagar un alquiler, la comida, las cosas más básicas y la ropa para los niños no la harán tirar la toalla. Tiene claro que la vida que tendrían sus hijas sería muy diferente fuera y por ellos está dispuesta a sacrificar todo. Ha trabajado siempre que ha podido, aunque no siempre han salido bien las cosas. Su marido tardó en encontrar empleo, pero al final apareció. Los problemas que podemos tener en nuestro día a día que parecen tan importantes quedan minimizados al escuchar historias como la de Zuleima.

El papel que juega Cáritas es fundamental. Cuando parecía que todo se iba al garete ahí estaban ellos. Para sacarles del albergue donde vivía la familia, ayudarles con el empleo...Siempre que ha necesitado ayuda ahí han estado. También la asociación Down Asturias, que trabaja con su hija pequeña.

Pese a todo, Zuleima está agradecida con la vida. Sus hijos le dan las fuerzas para seguir adelante, para no derrumbarse. Y las dificultades no hacen desaparecer los sueños. Zuleima quiere comprar una casa para dejar a sus hijos. Que tengan dónde vivir cuando ellos no estén. Se quitarán de todo para lograrlo.

La historia de Zuleima es la de una heroína, aunque no lleve capa.