El Sporting vuelve a atascarse

Contra once no fue igual que frente a diez, o nueve... Alegó Ramírez tras su victorioso debut liguero ante el Zaragoza que las expulsiones en el equipo maño no querían decir nada a la hora de dar valor a los tres puntos, pero nada más lejos de la realidad. El Sporting de ayer fue un equipo plano, plagado de defensas, sin creatividad en el centro del campo y sin mordiente ofensiva, de modo que el empate final sin goles era el resultado lógico a la vista de las limitaciones y del temor de los andaluces.

Algún disparo lejano de Pedro, y remate cruzado de Djurdjevic en su única aparición en el partido y un posible penalti de Burgos sobre Campuzano fue todo el 'uy' que se cantó en un estadio de El Molinón que no acaba de ver claro eso de la defensa de cinco, ni antes con Abelardo ni ahora con MAR.

Después de sumar 4 puntos de los últimos 6 posibles (lo cual no está nada mal) el Sporting está aún más lejos del sexto (9 puntos) que cuando llegó Ramírez (8). Hablar de ascenso es como contar una película de ciencia ficción.

En la últimas horas de mercado el Espanyol y el Sporting de Braga siguen peleando por firmar a Gragera, por una cantidad cercana a los 3 millones de euros. Si el canterano finalmente sale podría llegar un tercer fichaje.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE MIGEL ÁNGEL RAMÍREZ TRAS EL PARTIDO ANTE EL MÁLAGA