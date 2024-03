El Sporting se derrumba

Otra de arena lejos de Gijón. El Sporting no despejó ninguna duda ayer en Valencia, sino más bien regresó con unos cuántos fantasmas más. El equipo de Ramírez aguantó en el primer tiempo por la falta de puntería de los valencianos, pero en el segundo encajó un gol a la salida de un córner y ahí se acabó todo. No dio para más, por mucho que el técnico canario lo intentara todo con los cambios, pero sin mejoría en el equipo. Yáñez regresó a la portería y evitó una goleada mayor, mientras que los Nachos (Martín y Méndez) jugaron los 90 minutos pese a la falta de consistencia de los rojiblancos en el centro del campo.

El delantero que tanta falta hacía no llegó en verano: desde el club le dieron la vuelta a la tortilla asegurando que ¡mejor!, que así pudo venir un jugador diferencial, Roque Mesa. Pero Roque Mesa no juega nunca o casi nunca. En invierno sí vino un punta (Mario González), pero de momento ha aportado menos que nada: llegó fuera de forma y sólo se le ha visto en la acción del derbi en el descuento, cuando su remate sin portero se marchó fuera. Orlegi, como Fernández, sigue condenando al Sporting al acierto de Djurdjevic (al que cada día se le espera menos), a los que pueda meter Otero (pese a no ser su posición natural) y a que Campuzano pueda estar alguna semana sin lesionarse. Así es imposible.

El Sporting perdió ante el Ferrol (1-2): los gallegos han ganado sólo ese partido en las 9 últimas jornadas. También cayó ante el Zaragoza (3-0): los maños ganaron sólo ese encuentro en los últimos 7 y van a por su tercer entrenador. Y el Levante, otro resucitado, se reengancha a la pelea tras haber ganado sólo a los de Ramírez en los dos últimos meses. Nada negará que el Sporting despierta 'simpatías' allá por dónde va.

