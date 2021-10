El Sporting, aún más reforzado

Dos empates consecutivos, pero ambos a domicilio, mantienen al Sporting en puestos de ascenso directo. El equipo gijonés, tras una floja primera parte en el Carlos Tartiere, supo sobreponerse tras el descanso para sumar un merecido puntos, que incluso pudieron ser tres. Lo peor del último derbi asturiano fue la nueva lesión de Guille Rosas, que parece ha recaído de la rotura fibrilar que le apartó en los dos últimos partidos, y que no estará seguro el sábado ante el Alcorcón (El Molinón, 21:00 horas). A lo largo de la semana se verá la evolución de la lumbalgia de Christian Rivera y de la contractura de Marc Valiente, que le obligó a ser sustituido en Oviedo. De los que se marcharon con sus selecciones se espera el regreso a tiempo de Gaspar Campos (la sub-21 juega mañana) y de Djurdjevic, que esta noche juega en Noruega. El que no llegará a tiempo es Puma Rodríguez, que jugará con Panamá en Canadá en la madrugada del jueves al viernes. Esta noche no participó ni un solo minuto en la victoria ante USA por 1-0.

El Sporting regresará mañana por la mañana al trabajo en Mareo, tras dos días de descanso. Todas la sesiones serán matinales, y la del miércoles se trasladará a El Molinón.