"Seguiremos hasta que haya una solución"

En las empresas hay incidencias importantes. Al alto coste de la electricidad se suma la huelga. Por eso el presidente de Femetal mantiene que los problemas acumulados empiezan a ser una losa para las empresas del sector. La patronal urge a adoptar soluciones.

En la Nueva Rula de Avilés no llegan los barcos porque saben, no tendrán cómo distribuir su mercancía. El gerente nos ha explicado que la situación es muy compleja. No podrán aguantar así más de una semana. Si esto se alarga "habrá que tomar decisiones".