Rivera: "Con ganas de que llegue el sábado y morir y matar"

Christian Rivera, el único futbolista que estará el sábado en el derbi asturiano con pasado en los dos equipos (Jony apunta a baja una semana más), se ha pasado hoy por los micrófonos de ONDA CERO para ofrecer una entrevista en exclsuiva en 'MÁS DE UNO ASTURIAS'. Estos son algunos de los temas tratados, entrevista que pueden escuchar íntegra en este artículo

DERBI: " Es un partido especial, la semana va sola y se nota que no es un partido normal. Ya en la ida pase unas ganas increíbles, pero no pude ir convocado por lesión. Estoy deseando toda la temporada vivir esa llegada al estadio, con ganas de que llegue el sábado y morir y matar. Se entiende lo que quiero decir, no voy a ir con una pistola"

PASADO: "Será mi primer derbi profesional, pero jugué muchos derbis de chaval y teníamos un equipo escandaloso que casi siempre ganaba.

ALEGRÍA A LA AFICIÓN: "Tenemos que dárselas todos los fines de semana. No hablamos de eso en el vestuario, se entiende más que se habla. No sabemos qué ha pasado esta temporada, si lo supiéramos algo haríamos mal por no ponerle remedio. Tenemos que terminar el año de la mejor manera posible, mirando atrá sno ganamos nada"

SU REGRESO: "Llevaba años deseándolo porque necesita estar feliz con los míos, y lo conseguí. Incluso cuando no jugaba, ir a entrenar todos los días a Mareo es una pasada... no he dado un paso hacia atrás, para mí han sido dos hacia adelante"

ETAPA EN OVIEDO: "Estuve bien, no tengo ninguna queja. Bien, un club más por el que pasé, al que estoy agradecido, pero allí sabían que yo era rojiblanco. Lo hice lo mejor posible porque era un profesional y tenía contrato"

INTERÉS AZUL: "Sólo se que el Sporting me quería y yo quería volver a mi casa: a Gijón y al Sporting. No quería escuchar nada más"

CONSEJO A LOS JÓVENES: "Les diría que hagan lo que realmente quieran, y que se equivoquen con sus propias decisiones"

JAVI FUEGO: "La comparación con él no creo que me pasara factura. Le ví hace poco y le dije que se le echaba de menos. Es gente, como los más veteranos, que jueguen o no jueguen ayudan"

GALLEGO: "No creo que me tuviera ojeriza por algo. Él igual quería otra cosa en mi posición, pero el trato con él ha sido igual que con otros entrenadores. Trabajé para aprovechar la oportunidad cuando llegara, y creo que lo hice, aunque ahora creo que mi rendimiento ha bajado un poco en los últimos partidos"

MARTÍ: "En Girona coincidí con él, pero no era titular porque el equipo estaba ya hecho cuando llegué. Salía en las segundas partes. Creo que es el mismo entrenador, le recuerdo igual que ahora"