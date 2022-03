Rico: "Si el equipo desciende me iré por honestidad y responsabilidad"

Javi Rico se ha pasado por los estudios de Onda Cero Gijón esta semana, y ha hecho repaso de la situación deportiva de un Sporting que coquetea con el descenso. En la segunda parte de la entrevista emitida hoy, se ha referido a Noé Calleja, Mareo, Sergio Sánchez, Javier Fernández y su continuidad en el cargo

PREOCUPACION: "No está constando a todos conciliar el sueño. Clasificatoriamente el Sporting sigue en las antípodas de lo que queremos, pero en lo que me propuse sí que ha cambiado bastante, aunque clasificatoriamente se vea mal. Entendemos el sufrimiento y la preocupación de los aficionados. Imagino cómo se sienten porque sé cómo me siento yo. El sufrimiento y la preocupación es la misma. La afición no puede dar más, estuvo con el equipo al 100% el domingo. Es el equipo el que debe dar más"

GALLEGO: "Entendía que había motivos estadísticos, pero no había una base de que los jugadores no tuvieran confianza, grietas, formas de cambiar de trabajar. En el día a día y en su metodología seguía haciendo un buen trabajo. No todo es culpa de una sola persona. Desgraciadamente las cosas no salen siempre como uno quiere. Todos tenemos carácter. El despido se lo tomó con tristeza"

MARTÍ: "Martí es una apuesta mía 100%. Tengo la gran suerte que este consejo empezando por el presidente no se mete en nada deportivo. Solo mandan en los parámetros deportivos. Opinar opinan, pero es mi responsabilidad y mi decisión. No se plantearon alternativas y que no convencieran en el consejo y por eso no se tomaran decisiones. Tengo la garganta pequeña, trago mal. Y el presidente jamás me ha ordenado o sugerido hacer algo. Opina y claro que discutimos y discrepamos. Me consta que así era también antes"

CONTRATACIÓN DE UN COACH: "Hablando con los jugadores hemos decidido transmitirle nuestro respaldo absoluto y que soy yo el responsable de la situación y hemos contratado un coach. Es una propuesta que surge de mí. La mayoría de clubs y grandes deportistas utilizan esta figura. El míster estaba de acuerdo en esto y se hace buscando una mejora. Creo que es necesario porque los jugadores lo pueden necesitar. Martí tiene dos máster en coach y lo ve necesario. Él está lo más preparado posible, pero eso no hace que deba encargarse de todo. Tiene muchas labores de las que ocuparse y derivarlo a un profesional no supone ningún problema"

CONTINUIDAD DE MARTÍ: "Me gustaría que Martí acabase la temporada, pero no hay nada que se pueda asegurar al 100%. No hay un ultimátum a Martí. No pienso en perder en Leganés"

DJURDJEVIC: "Ofertas por Djuka hubo dos. De un equipo francés, el Nantes, por 8 millones de euros. Lo negociamos pero las formas de pago no eran las más seguras para el Sporting. Esa llegó con algo más de tiempo. El último día hubo una oferta del Rayo por un 4,5 millones que nos quedábamos con un porcentaje del jugador y unas variables asequibles. Pero siendo última hora no teníamos margen de maniobra suficiente. A Djuka le queda un año, pero tiene una oferta de renovación por dos años con un esfuerzo importante del club. Djuka es muy sportinguista y de Gijón. Esperamos respuesta y que sea positiva."

JAVI FUEGO: "Javi Fuego decidió tomar la decisión de retirarse. En ese momento se pretendía entrar en Playoff y tras esas fechas él decidió finalizar su carrera. Teníamos firmado a Rivera, del cual estoy muy contento y al que se le dieron muchos palos desde fuera. No he vuelto a hablar con Javi Fuego. Me parece muy bien que se prepare para director deportivo"

GARAGARZA: "Le conozco, lo vi en San Sebastián y nos abrazamos. No sé si se ha postulado a algo o no, es normal que hable bien del Sporting y de Gijón. Ahora mismo no tengo la cabeza para pensar si me veo trabajando al lado de otro director deportivo o no. Estoy centrado en que el equipo logre salir del bache en el que está"

ABELARDO: "No hubo contactos para que Abelardo fuera entrenador del equipo. Pitu es una persona que tiene las puertas abiertas del club siempre. Ojalá pueda volver al Sporting y que trabaje a su lado"

NOÉ CALLEJA: "¿Qué si aseguro que va a seguir? Yo no aseguro nada, pero en ningún momento trasladé que quería que se fuera. Así se lo dijo el Presidente y yo a él. Le propuse yo para entrar, y es cierto que ha habido discrepancias profesionales. La relación no es igual que al principio, pero tampoco es mala. El ahora viaja más, y por eso no estamos tanto tiempo juntos"

SU TRABAJO: "El pasado fin de semana viaje viernes, sábado, domingo y el lunes fui a San Sebastián. El que piense que un Director Deportivo no ve fútbol está muy equivocado"

RAMÍREZ: "No se pudo ver en directo no, ojalá un día tengamos la capacidad de viajar a todos los rincones de Europa, pero ahora hay que adaptarse"

JONY: "Viene a propuesta mía y le pido al Presidente que lo intente porque él tiene muy buena relación y Jony es muy sportinguista"

CALAVERA: "Llega por una preocupación como consecuencia de la inestabilidad física de Guille Rosas, en unas condiciones económicas ideales. No es una improvisación. Guillermo ha vuelto a recaer, y lamentablemente hemos tenido razón; hay que apoyarlo, Guille reconozco que es uno de mis ojitos derechos"

PROMOESPORT: "Es que cierto que de alguna manera me condiciona haber estado con ellos, pero afortunadamente sólo he hecho un fichaje de esa agencia (Fran Villalba) y ha sido el mejor...o uno de los mejores"

MAREO: "El filial depende de mí, de Noé y Manolo; yo estoy por encima de ellos. Ellos proponen y yo doy el visto bueno. ¿Qué si hay que hacer remodelaciones? No comparto entrar con un pico y una pala porque hay jugadores de la cantera con la sub-21 y muchos en el primer equipo, pero lo más importante es formar. Mareo no es un coto cerrado, pero la apuesta del club por la Escuela es máxima y el esfuerzo una barbaridad. ¿Qué hay mejores formadores? Intentamos tener a los mejores, pero es cierto que hay una limitación económica, pero hubo cambios de entrenadores, preparadores físicos, se hizo un gimnasio..."

SERGIO SÁNCHEZ: "No le conocía personalmente, pero es un entrenador en el que te paras a ver cómo lo hace, es un grandísimo entrenador. ¿Por qué no va a ser el entrenador del primer equipo? No se lo dimos porque entendimos que no era el momento. Deseo que no caiga Martí, pero ¿por qué no puede ser Sergio el recambio? David Gallego vino de la cantera"

SALVAR LA CATEGORÍA: "Lo vamos a conseguir. Cien por cien. ¿Y si no? Cien por cien me iré, por un principio de honestidad y de responsabilidad. ¿Si nos salvamos sufriendo? Seguiré, si el Presidente quiere como él ha dicho. No tiene por qué ser un lastre este año para el futuro, hay muchos casos en el Mundo del fútbol"

JAVIER FERNÁNDEZ: "Sé que no va a gustar a mucha gente lo que voy a decir, pero ojalá por el bien del Sporting Javier Fernández siga muchos años más. No le conocía de nada, salvo un día que le dí la mano, pero me demuestra cada día que es una persona preocupada, tremendamente preparada, honesta, exigente...no le veo cansado, sí responsabilizado. Es una persona tímida pero en el espacio corto te sientes muy a gusto; te respeta y te deja trabajar"

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA CON JAVI RICO, DIRECTOR DEPORTIVO DEL SPORTING, EN 'MÁS DE UNO ASTURIAS'