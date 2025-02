Puxa LABoral cuestiona lo que está pasando en el centro de arte

No ven razones para su cese. Y las que se exponen tienen poco que ver con el arte, añaden. Pablo de Soto, afirman en su manifiesto, "ha demostrado, con su trayectoria y, especialmente, durante su desempeño en LABoral, un compromiso total con la creación, el arte y la cultura en Asturias. Su visión innovadora y su capacidad para fomentar el talento local, nacional e internacional, se han traducido en iniciativas que han enriquecido nuestra comunidad desde muy diferentes ámbitos, entendiendo la creación de manera abierta, como un conjunto de saberes que deben de estar alineados con los desafíos de nuestro presente. Bajo la gerencia de Pablo de Soto, no solo han aumentado exponencialmente todos las métricas del Centro, si no que se ha conseguido que su programación sea de nuevo un referente, involucrando y reconstruyendo los lazos con la comunidad artística y social".

Temen que el objetivo real de este cese, como de los anteriores, sea convertir a LABoral en un mero centro expositivo y elitista, en lugar de ser un espacio de reflexión. Lamentan el daño reputacional al equipamiento y no entienden qué se gana con todo esto, nos explica Román Torre, uno de los firmantes.

Aunque solicitan una rectificación, son conscientes de que será difícil dar marcha atrás. Esta tarde a las 17.30h presentan las firmas en la sede de la Sociedad cultural gijonesa. Dejarán claro que quieren "un centro que hable de la agitación folklórica, de tecnología y democracia, de feminismos, de arte y emergencia climática. Hace falta que la cultura y los centros culturales sean un ágora de debate público".

La campaña ciudadana se suma a las dimisiones en el seno de la comisión científica de LABoral de la semana pasada.