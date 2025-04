El Psoe pone en duda que la cesión gratuita de la franja litoral exista realmente

José Ramón Tuero entiende que lo único cierto en todo el proyecto de Naval Azul es la venta de los terrenos de Naval. A partir de ahí todo debe verse y estudiarse. Solicita acceso al informe de la secretaría de pleno, aunque sospecha que sus conclusiones hayan sido dictadas por la propia alcaldesa. Niega que la cesión gratuita de los 3.800 metros cuadrados donde quiere habilitarse un paseo marítimo esté incluida en la operación de compra venta o haya sido firmada ante notario. También pone en duda que el Ministerio de transportes, Hacienda o Puertos del Estado hayan dado el visto bueno a esa cesión en concreto.

Tuero argumenta que la alcaldesa ha mentido muchas veces y su credibilidad es limitada, por lo que por mucho que Carmen Moriyón afirme que la cesión existe, hay un informe y el consejo de administración de la autoridad portuaria, que no ha cambiado salvo en la presidencia, haya aprobado el proceso de venta que, supuestamente, incluye la cesión, hay que ponerlo en duda. Porque la cesión gratuita no fue aprobada por el consejo. La venta sí. La cesión no.

El psoe sospecha que la alcaldesa "se ha columpiado", aunque asegura que si todos los contratos firmados y el informe jurídico indican otra cosa y quienes se han columpiado son ellos y la actual presidenta de la autoridad portuaria no tendrán problema en pedir disculpas y reconocerlo. Lo importante al final, concluye Tuero, es acometer la urbanización de esa franja litoral, y no entiende que si la Autoridad Portuaria quiere pagarlo el Ayuntamiento se dedique a "enredar".