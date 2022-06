El pozo de tormentas de Hermanos Castro cumple su cometido

El funcionamiento de un pozo de tormentas es vital para el saneamiento. Se encarga de evitar que el agua de lluvia, sobre todo en ese primer momento en el que arrastra mucha porquería, llegue sin filtrar al mar. Así lo explica Pedro Rodríguez, gerente de la EMA.

Este mismo sábado, cuando se registraron lluvias torrenciales, fue este pozo el que evitó que llegase al Piles y a la playa agua contaminada. Pero si hubiese sido más duradera en el tiempo o de mayor intensidad, es posible que ni las 16 piscinas olímpicas de agua que puede albergar fuesen suficientes. Aún en esos casos el pozo hace una labor importante, explica Rodríguez.

El pozo de tormentas no evita que en ocasiones se vea el Piles marrón o manchas en la playa. Debe diferenciarse entre la contaminación que se veía en algunas ocasiones de situaciones naturales, añade la alcaldesa. Ana González recuerda que los sedimentos que arrastra la lluvia son los encargados de enturbiar el agua, lo cual no quiere decir que sean aguas fecales. El pozo de tormentas funciona en todo momento.

La infraestructura de saneamiento entró en funcionamiento en noviembre, pero queda una incógnita por despejar. En la superficie del parque Hermanos Castro pueden verse pintadas plazas de aparcamiento, pero no está en uso. La alcaldesa recuerda que el PGO no contempla ese uso y sería necesario modificarlo, aunque la mayoría de la corporación parece optar por dedicar el espacio a otros usos, del tipo cultural o de ocio. No confirma si mientras se decide abrirán el parking.