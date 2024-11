Olaetxea: "Ojalá mi renovación llegue por la cláusula que hay en el contrato"

ESCUCHA LA ENTREVISTA EN ENCLUSIVA CON LANDER OLAETXEA EN 'ONDA CERO GIJÓN'

SU ROL: "¿Timón, brújula?, yo intento aportar lo máximo al equipo y darle equilibrio, adaptándome a lo que pide cada partido. Suelo estar muy concentrado y por eso puedo parecer serio"

EL 'RODRI' DEL SPORTING: "Ésa es mucha comparación. Yo intento aportar en defensa y en ataque con unos compañeros que me lo hacen muy fácil"

VERANO: "No sé lo que se habló, a mí no me gustan esos veranos porque hay que tomar decisiones en poco tiempo y con poca información. En todo caso mi familia y yo estamos muy felices y Albés ayudó mucho la verdad"

RENOVACIÓN: "Estamos buscando el objetivo del ascenso, ojalá llegue por esa cláusula que hay en el contrato. No sé nada del interés de ningún equipo, sabéis más vosotros que yo. Estoy contento aquí y disfrutando de una temporada que creo que va a ser bonita. Me veo muchos años aquí, ojalá cumpliendo ese objetivo"

TRES DECENSOS: "En mis primeras tres temporadas en Segunda (Bilbao Athletic, UD Logroñés y Amorebieta) bajamos de categoría y empecé a pensar...bufff, mejor nos vamos fuera de España, pero luego me llegó la oportunidad del Albacete y jugamos play-off. Ahí me enganché de nuevo y acabó el problema"

ALBÉS: "No ha sido mi padrino para nada, porque no le conocí hasta los 29 años, aunque estando en el Logroñés era rival directo del Lugo en la pelea por la salvación, y se salvaron ellos. Sabe marcar las distancias con los jugadores, fuera de lo futbolístico, y le veo con una buena carrera por delante. Tiene un estilo, una marca que va puliendo y es joven"

SU PRIMER GOL (ANULADO POR EL VAR): "Ante el Granada lo celebré con ganas, pero cuando lo metí ya le dije a Róber Pier que tenía dudas. Lo celebras porque no te vas a quedar parado, pero tengo muchas ganas de celebrar uno de verdad"

AFICIÓN: "Esos recibimientos que dan al equipo ya nos habían avisado, pero hasta que no lo vives no lo sientes. Nos da un porcentaje más de todo a cada uno, y en contra también se nota. Nos dan mucho. A mi familia y amigos les encanta el ambiente que se crea en El Molinón"

GIJÓN: "Es muy parecido a Bilbao en ambiente y cultura. Tengo dos hijos y voy de parque en parque, y también hemos visitado Luanco, Lastres, Covadonga... Vamos poco a poco"