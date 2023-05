Nadie duda de que gobernará Foro

LEER MÁS Resultados electorales

El Psoe presentará candidatura a la investidura "por obligación" y "responsabilidad democrática". Pero su secretario general, Monchu García, no alberga ninguna esperanza.

Foro lamenta haberse quedado muy cerca de ser la fuerza más votada o de superar al psoe en concejales. Sin embargo su presidente, Jesús Martínez Salvador, está convencido de que no gobernará la izquierda otros cuatro años porque los gijoneses han pedido cambio. Y Foro tiene intención de liderarlo. Iniciarán una negociación con el resto de fuerzas, Vox incluida, porque su compromiso es "no negociar con políticas de extremos", no vetando a ningún partido.

El mencionado Vox pide respeto a sus votos y esperará a que les llamen, pero su candidata, Sara Álvarez Rouco, deja claro que su objetivo es que la izquierda "desaparezca" del gobierno. Por cierto. Rouco compaginará su labor como concejal en Gijón y diputada en la Junta General. Es compatible.

El PP también espera una llamada y adelantan que su prioridad es negociar sobre el programa electoral que presentaron. Sin tener decidido aún si exigirán entrar en el gobierno, la candidata Ángela Pumariega, adelanta que la situación "no es la misma que en 2011", cuando el PP apoyó la investidura de Carmen Moriyón sin pedir nada a cambio.

El candidato de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, invita al psoe a reflexionar sobre lo que ha pasado, una reflexión que ya quiere iniciar la candidata de Podemos, Olaya Suárez, única representante que ha mantenido la formación morada.

Hablamos también con José Carlos Fernández Sarasola, candidato de Ciudadanos, que el 17 de junio finalizará su periplo de 8 años en el Ayuntamiento.