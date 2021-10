Más de Uno Gijón Informativo 06/10/2021

Fue materialmente imposible con los medios actuales, evitar que los negocios de la calle Brasil volviesen a inundarse con las fuertes lluvias el 16 de septiembre. La Alcaldesa asegura que los daños fueron menores gracias al pozo de tormentas y reconoce que es necesario implementar nuevas medidas.

No hay marcha atrás: el Sporting ratifica su decisión de no recepcionar las 590 entradas que el Oviedo ponía a su disposición para el derbi. El club gijonés cree inadmisible no flexibilizar las medidas de seguridad para sus aficionados.

La normalidad va regresando poco a poco a la vida municipal. Respetando la normativa sanitaria, el Ayuntamiento ha dado orden de recuperar la presencialidad en los servicios, aunque se mantendrán algunos cambios. La cita previa ha llegado para quedarse.

En el Registro Civil de Gijón alertan que corre riesgo de colapsarse. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia denuncia escasez de personal.

El ayuntamiento recupera este año el convenio de colaboración con la Coordinadora Asturiana de ONGs. No se firmaba desde hace una década.