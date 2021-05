CON JUAN GANCEDO

Más de Uno Deportes 25/05/2021

El Sporting ya no depende de sí mismo para jugar el play-off, tras no pasar ayer del empate en Fuenlabrada. Los de Gallego necesitan ganar el domingo al Almería y que el Rayo no lo haga en casa ante el Lugo, que se juega la permanencia. Hablamos también del trascendental partido del Oviedo Baloncesto esta tarde en Pumarín