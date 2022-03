Martí: "Con la afición tenemos una relación padre-hijo"

El Sporting necesita puntuar como sea, a poder ser ganar, para evitar problemas en la recta final del campeonato. Los rojiblancos reciben el domingo al Tenerife en El Molinón (16:00 horas), un partido especial para Pep Lluís Martí, que fue jugador y entrenador del club chicharrero.

Martí explica que "el Tenerife es un equipo muy sólido y ordenado, por ello es el que menos goles recibe de la categoría. Sin embargo, cuando recibe el balón tiene mucha velocidad y presencia en el área. Son muy disciplinados. Es el equipo que tiene mayor efectividad de cara a puerta y eso les hace estar ahí arriba", y considera que "no debemos perder ni un ápice de nuestro pensamiento en lo que no dependa de nosotros. Tenemos que pensar en nuestra visualización del partido, es en lo que podemos incidir y en lo que invertiremos el tiempo, no en otros resultados ajenos", pues su equipo jugará conociendo el resultado de la Real Sociedad B en Burgos. Una victoria vasca dejaría el descenso a sólo 3 puntos del Sporting.

El entrenador del Sporting, que suma sus partidos por derrotas, asegura que "No me frustro, me gusta buscar soluciones a los problemas que se plantean. No creo en la crítica, creo en la corrección. Si los resultados no han llegado es porque algo no estamos haciendo bien, no hay que engañarse a uno mismo. Hay que revisar todas las acciones y corregir todo aquello que creemos que se puede hacer mejor", y se extiende más a la hora de hablar de qué Molinón espera el domingo: "Espero que apriete y ayude a su equipo. La gente que me he encontrado transmite esa confianza e ilusión en el equipo. Es cuestión de ser buen padre y buen hijo. Los que somos padres sabemos que queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, que hay que apretarles y estar encima de ellos para que saquen su mejor versión, y esto es lo que va a hacer la afición con nosotros. En los momentos difíciles es cuando más estamos los padres. Por la sensación que me transmite club y afición el domingo veremos a un Molinón que apoyará siempre al equipo".

Jony, con una fisura en el dedo meñique del pie, y Rosas con molestias se probarán en el último entrenamiento de mañana. Gragera, con molestias estomacales, no se entrenó hoy y Valiente seguirá siendo baja, aunque Martí recuperará a Berroccal tras cumplir un partido de sanción. El choque será dirigido por el andaluz Milla Alvéndiz, con el vasco Vicandi Garrido en el VAR.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE MARTÍ PREVIA AL PARTIDO ANTE EL TENERIFE