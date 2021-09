Mariño: "No quiero imaginarme el ascenso, quiero vivirlo y disfrutarlo"

Diego Mariño se pasó estar tarde por los micrófonos de Onda Cero Asturias para participar en la habitual 'Tertulia de Rivalidad' de los lunes, pero en este caso a modo de entrevista. El meta rojiblanco asegura que "es muy pronto, pero de momento las cosas van bien, no nos vamos a engañar" y asegura que "no podemos venirmos arriba en la jornada cinco". Mariño sí cree que éste puede ser un gran año porque "somos la base del año pasado y han venido refuerzos buenísimos", además de explicar que "el año pasado Espanyol y Mallorca iban sobrados, pero esta temporada habrá 8 o 10 equipos con opciones de estar arriba".

Mariño considera que "El Molinón es una gozada, esto es fútbol, esto es afición", y recuerda que en el último partido del año pasado recibió un cariño que jamás olvidará: "Un momento malo se convirtió en uno de los mejores, después de haber hecho esas cagadas. todo el Mundo sabe cómo se lo podré devolver y agradecer, con lo que todo el Mundo quiere (el ascenso). No me sirve de consuelo que el 0-0 tampoco serviría, pero estoy seguro que con ese marcador habríamos marcado el gol de la victoria".

La pandemia, y la ausencia de público en los partidos, ha permitido descubrir dos secretos de Mariño: "no me callo en todo el partido, acabo afónico todos los partidos. También entrenando. Con gente me vuelvo loco si no me escuchan. Y sí, tengo la costumbre de llamar a los árbitros por su nombre de pila. Son un compañero más, mejor eso que estar todo el día 'arbi'".

Sobre sus magníficas actuaciones en el Sporting reconoce que "a veces, sinceramente, me sorprende alguna parada de las que hago, porque me gusta ver el fútbol como espectador. Soy un enfermo del entreno y después me gusta rendir", y sobre la llegada de Cuéllar asegura que supone un plus: "Pichu es un gran personaje, todos le conocemos. Siempre tuve una gran relación cuando coincidimos. Jugaba él, pero había muy buen rollo. El que pone a uno u otro es el entrenador, no ninguno de nosotros dos. Siempre tienes que competir con alguien, porque siempre hay dos porteros Christian Joel era un animal, también me apretaba, y mucho".

Mariño bromea cuando recuerda que sólo le queda éste año y otro de contrato ("son pocos años, solo dos. Tenéis que meterle caña al Presidente y al Director Deportivo"), aunque explica que "mis hijos son asturianos, nosotros estamos encantados aquí. Nos sentimos como en casa y somos muy felices. Ojalá pueda estar muchos años más aquí, lo tenemos todo". Para finalizar Mariño sueña con un gran éxito vestido de rojiblanco: "No me quiero imaginarme el ascenso, quiero vivirlo y disfrutarlo. A ver si vuelve a pasar este año, es lo que todo el Mundo quiere. Que te cuenten o te enseñen videos de otros ascensos no es lo mismo que estar ahí".

Además Chisco García nos cuenta la última hora de un Real Oviedo que parece ha puesto la directa con la segunda victoria consecutiva, y Edu Pidal no hace un 'Comunicado Oficial' que alegrará a todos sus incondicionales seguidores.