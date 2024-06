Jesús Martínez Salvador, un político "a full" (y que sí, tuvo pelo)

Chus (todo el mundo le llama así) nunca pensó en ser político. Llegó a Foro para ayudar y acabó subiendo peldaños hasta ser el presidente del partido en Gijón. Nunca dudó aprovechar lo que se le presentaba, por mucho que se haya perdido alguna cosa de su juventud. Tomó una decisión y la mantiene. Ya ha tenido diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento y actualmente es concejal de urbanismo y festejos y portavoz del equipo de gobierno. Su paso por la oposición le ha ayudado, dice. Cree en lo que hace y defiende lo que piensa. Y no tiene reparos en reconocer que a veces se aburre en los plenos.

Persona deportista, ha aprendido a gestionar los tiempos. Porque la política absorbe mucho. Reconoce que nunca pensó en que estaría tanto tiempo en la política (en la que no estará toda la vida "bajo ningún concepto") pero mientras se levante con ganas e ilusión cada día por lo hace, no se pondrá fecha límite. Tampoco ha pensado en que sus dos antecesores en la concejalía de urbanismo con Foro dejaron la política tras cuatro años en el cargo. Al final, concluye que no planifica la vida al milímetro e irá viendo. Cree que volverá a la empresa familiar en la que trabajó antes de la política y a la que aplicó su formación en ciencias empresariales y comercio exterior.

Pasó por varios colegios y nunca quiso ser delegado de clase. Y sí. Tuvo pelo. Muy negro. Lo empezó a perder joven y decidió raparse y nunca tuvo complejos.