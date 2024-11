¿Intentamos soterrar el muro de San Lorenzo?

Álvaro Muñiz está a favor de acometer el estudio. Conoce bien el paseo del muro porque ha vivido muchos años en la zona. Y recuerda que no es la primera vez que se baraja la conveniencia de soterrar el tráfico. Y si incluye un aparcamiento para 500 coches mejor aún. Entiende que los 100.000 euros que cuesta el estudio pueden resultar caros o baratos según se mire.

Aurelio Martín cree que el estudio no irá a ningún sitio. Porque soterrar el muro es una idea complicad y, sobre todo, cara. Muy cara. Estima que con los 70 millones que puede costar soterrar el muro podría reformarse toda la fachada marítima de la ciudad. Y además el muro no tiene tráfico como para pensar en la necesidad de un soterramiento. Como concejal de movilidad que fue, Aurelio afirma que el tráfico medio a la hora que pasa por el muro son 350 coches. Muy lejos de lo que se considera saturación. Y acometer un proyecto millonario por un problema puntual en verano no lo ve.

Foro no se ha sacado de la manga el proyecto. Iba en su programa electoral. Y con él gobierna. Pero Aurelio afirma que salvo Foro nadie, ni el PP, apuesta por el soterramiento, y eso invalida el proyecto. Porque, por intuición política dice, el PP no se moverá de su rechazo. Álvaro lamenta que en política los partidos se opongan a todo lo que no es idea suya porque si es un éxito será un problema en votos.