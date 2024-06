¿Hay vida?, ...pues hay esperanza

Fue un auténtico ESPECTÁCULO, antes, durante y después. Gijón y el sportinguismo vivieron ayer (40 de mayo de 2024) un día que se recordará siempre. Las calles engalanadas con los colores rojiblancos, las concentraciones de aficionados antes del partido, el recibimiento en la inmediaciones de El Molinón (más de 10.000 seguidores en una Mareona incomparable) y un partido de fútbol frenético en el que los de Ramírez jugaron a un buen nivel. ¿Lo peor? El resultado, que obliga al Sporting a hacer el más difícil todavía: ganar en Barcelona y hacerlo por dos goles, aunque sea en la prórroga.

El Sporting no se amilanó por el potencial del Espanyol, y eso que los periquitos no fueron ese equipo blando que hincó la rodilla en la Liga regular. Los visitantes jugaron bien, pero el Sporting también. Los dos tuvieron ocasiones claras, pero sólo acertó Puado en el minuto 88, algo que complica el pase de los rojiblancos a la tan ansiada Final. Gaspar, Hassan, Otero y Campuzano pudieron marcar antes, pero la falta de puntería lastró al equipo. Futbolísticamente el Sporting no fue inferior al Espanyol, de modo que aunque está complicado los aficionados rojiblancos no pierden la esperanza.

En Barcelona será otra historia, aunque se firmaba ahora mismo en la hinchada rojiblanca un arbitraje tan 'valiente' como el que despachó ayer González Esteban en El Molinón.

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS AL FINAL DEL PARTIDO: RAMÍREZ, CAMPUZANO, DIEGO SÁNCHEZ, MANOLO GONZÁLEZ Y JAVI PUADO