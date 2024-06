Hablar en asturiano

Según algunos estudios, un tercio de los jóvenes asturianos se comunican tanto en castellano como en asturiano. Menos del 10 por ciento, afirman no entender la llingua y 6 de cada 10 la consideran una lengua útil. Los jóvenes de hoy tienen la posibilidad de estudiar asturiano en las escuelas, algo que en tiempos no tan lejanos era impensable. Por eso la sensación de "pertenencia" o defensa del asturiano era diferente.

El debate sobre la oficialidad está ahora en un punto álgido. Pero más bien para los políticos, cree Alma, porque entre la juventud no cree que exista esa dicotomía entre asturiano sí o asturiano no. Elena reconoce que es un debate que tampoco está presente entre los mayores, aunque ella cree que para garantizar el futuro de la llingua sería un paso necesario. Pase lo que pase, ambas generaciones coinciden en que no existe riesgo de desaparición. La cosa está más en la utilidad que tenga.

Conversación entre mujeres que están en un momento vital muy diferente, pero como ha sucedido esta temporada mes a mes, se demuestra que jóvenes y mayores tienen puntos de vista más similares que lo que puede creerse.