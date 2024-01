Gijón se convierte en el primer Ayuntamiento asturiano en moverse para controlar los pisos turísticos

Los datos oficiales, de agosto de 2023, dicen que tenemos en Gijón 1.425 pisos turísticos, con casi 7.000 plazas. Aunque el ejecutivo insiste en que no es un problema generalizado, ha decidido actuar porque el crecimiento experimentado en los últimos años es de los mayores de España, y el objetivo de las medidas que se van a adoptar, esta es solo la primera dicen, es ganar tiempo para regular el sector y garantizar un crecimiento sostenible y la convivencia entre turistas y vecinos. Se decide afectar en una zona concreta y no en toda la ciudad para evitar reclamaciones judiciales, explica el equipo de gobierno.

Por responsabilidad apoya la medida Izquierda Unida, quien no está de acuerdo con que no afecte a toda la ciudad. El Psoe consideran que esa limitación ligada a una zonificación pensada para el comercio será utilizada para reclamar en los tribunales. Los socialistas recuerdan además que la regulación real de este problema corresponde al Principado. Para Podemos estamos ante un problema mayor del que se reconoce relacionado con el turismo. Recuerda que muchos pisos se alquilan solo de septiembre a junio para sacar más dinero en los meses de verano, aunque no sea legal. Vox pide no olvidar que los pisos turísticos son parte del sector y un recurso turístico para la ciudad y pide que la moratoria no sea un castigo para los propietarios. Reclama que se escuche al sector de cara a acordar las medidas definitivas.

La moratoria entra en vigor mañana…Y mañana, con el Ayuntamiento en Fitur, está previsto anunciar más medidas.