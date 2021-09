Gallego: "Siendo líder todo es ilusión"

El Sporting quiere más. El equipo de David Gallego recibe esta noche al Leganés en El Molinón (21:00 horas), en un partido que en los instantes previos homenajeará a Pablo Carreño por su medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. El técnico del Sporting recupera a Guille Rosas y Djurdjevic, tras sus periplos internacionales, pero pierde a Puma Rodríguez de nuevo y a Kravets, por la cláusula del miedo al estar cedido por el Leganés.

Gallego explica que "no tenemos presión ni preocupación por ser líderes, yendo primero es todo ilusión", aunque matiza que "nadie regala los puntos, pero ser líder es algo anecdótico, solo llevamos 4 jornadas". El técnico catalán considera que "hay que fijarse en el proceso para obtener esos puntos y mejorar en las cuestiones que observamos en estas jornadas", y cree que "se está dando continuidad a los valores que teníamos el año pasado y vamos a pensar únicamente en el Leganés, que es un rival muy complicado y muy bien trabajado".

Sobre el estado físico de Uros Djurdjevic, las explicaciones de Gallego fueron claras: "Le he visto igual que a todos a nivel físico. Entrenó con normalidad junto al resto y no tendrá problemas para llegar. Será como tener una semana de jueves domingo con 48 horas de descanso, pero nos toca valorar si es de inicio o no. Si no juega responderá más a algo de gestión o de nivel táctico y no tanto por algo físico".

El once más probable esta noche será el formado por Mariño; Rosas, Babin, Valiente, Pablo García; Pedro, Gragera; Aitor, Villalba, Gaspar; y Djurdjevic. En el Leganés son baja por lesión Avilés y Arnáiz, y por no llegar a tiempo con sus selecciones tanto Yoel Bárcenas como Omeruo. Gaku sí viaja, pero no será titular. El choque será dirigido por el gallego Iglesias Villanueva.

