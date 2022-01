Gallego: "Estamos capacitados para ganar en Valladolid"

El Sporting juega mañana en Valladolid (21:00 horas), con la intención de prolongar su racha de partidos sin perder: 5, con dos victorias y 3 empates. David Gallego facilitó hoy la lista de convocados con las ausencias de Pablo Pérez y Cuéllar por lesión, Puma Rodríguez (con Panamá) y Christian Rivera, que esta mañana dio positivo en antígenos a la espera de la PCR que lo ratifique. Fran Villalba, que ayer no entrenó por fiebre, sí viaja a Pucela.

Gallego cree que su equipo debe ir a Valladolid a por la victoria, pero sin pensar más allá: "No tenemos que dar ningún golpe encima de la mesa. Vamos a ir partido a partido. El rival es un claro candidato al ascenso, por plantilla, nivel del entrenador.. Están en buena dinámica y son muy fiables en casa. Es un partido para ver al nivel que estamos. He detectado una semana de trabajo y motivación que es de las mejores desde que estoy en Gijón. Es una pena haber perdido jugador, pero las bajas no van a ser excusa, son condicionantes. Necesitamos ganar y competir. Estamos capacitados para ganar en Valladolid". El entrenador del Sporting reconoce que "es una pena la baja de Rivera, porque iba a ser titular" y asegura que los dos próximos partidos (Valladolid y Eibar) son muy importantes: "Si ganamos estos dos partidos, nos enganchamos por la promoción, que es nuestro objetivo. No quiero pensar en que no ganemos. En dos semanas estaremos más cerca del objetivo".

Sobre los refuerzos, que no acaban de llegar, Gallego eligió la prudencia a la hora de pronunciarse: ""Necesitamos un delantero pero no por las aptitudes de Djuka, sino por sus recambios. Nos hemos tirado mucho tiempo con un solo jugador de arriba de las características que necesitamos. La otra opción era Pablo, el cual no ha estado disponible y sigue sin estarlo, con lo cual es un interrogante. Sé que el club está haciendo lo imposible, estamos en ello. Así lo quiero pensar porque así se me transmite. Si no viene un delantero, intentaremos recuperar a Pablo lo mejor posible. Si no viene nadie, nos quedamos muy vacíos en esa posición en cuanto a características. No tenemos toda la seguridad de que vaya a venir alguien porque si no estaría firmado ya. Están en ello, hay cosas que están muy avanzadas. Esto es como todo, hasta que no se firma todo puede cambiar en un minuto. Soy optimista, solo me queda esperar y que todo acabe como esperamos, con un jugador que nos llene a todos".

El partido de mañana será dirigido por el sevillano Milla Alvéndiz, con el riojano Ocón Arráiz en el VAR.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO PREVIA AL PARTIDO DE VALLADOLID