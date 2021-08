Gallego: "El club ha hecho un gran esfuerzo con los fichajes"

David Gallego, a pocos días de inciar la Liga, cree que "el balance de la pretemporada es francamente positivo, sobre lo previsto", pero evita pronunciarse sobre lo que vendrá en su segunda temporada en el cargo: "Me da igual la exigencia que me meta la gente, la exigencia ya me la meto yo". El técnico catalán explica que "el que tiene que estar contento con la plantilla es el club, no el entrenador" y asegura que "ése no es el mensaje, mi obligación es dar mi opinión y el club ha hecho un gran esfuerzo con los fichajes".

Sobre la cinco contrataciones comenta que "eran perfiles de jugadores que necesitábamos y darán más competencia a la plantilla" y sobre el regreso del público a El Molinón, aunque sólo un 40%, reconoce que "supone una gran alegría pasar de nadie a tener gente, pero una pena que no puedan estar todos todavía. Va a ser un chute de energia, cien por cien"

El Sporting jugará mañana su último partido de pretemporada en El Toralín, sin Borja López y Campuzano (ambos lesionados) y también sin Pedro por precaución, al temerse que haya podido estar en contacto con un caso positivo por Covid19

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO