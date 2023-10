LEER MÁS Fundación Alvargonzález

En 1992 se constituyo esta Fundación. Las actividades comenzaron en 1993, que se convierte en el primer año de vida real de la Fundación, pues se crean una serie de Premios y Becas en colaboración con instituciones relevantes como la Armada, a la cual han pertenecido un gran número de Alvargonzález, y con la Universidad de Oviedo.

Su sede está en la calle Tránsito de la Corrada, 1. Puede visitarse una vez al año. Lo que está abierto al público es la sala de exposiciones, que encontramos en la calle Óscar Olavarría, 11 - Bajo. Ambas están en el barrio de Cimadevilla.

Según la asociación española de fundaciones, la Fundación Alvargonzález tiene carácter benéfico cultural particular, orientada al desarrollo, protección y fomento de toda clase de actividades, estudios e investigaciones sobre temas sociales, científicos y culturales, desarrollando su actividad sin limitación geográfica, dentro de todo el territorio nacional. Fomentar y promover la cultura mediante ayuda financiera a particulares o personas jurídicas dedicadas a la investigación científica y técnica y a cualquier actividad cultural; con posibilidad de creación de becas, bolsas de estudios e institución de premios. Promover y fomentar las artes en general y especialmente las artes plásticas y la literatura, con la mayor amplitud de procedimientos y medios, incluso organización de concursos y exposiciones, creación de becas de estudios y realización de cualquier actividad encaminada al desarrollo artístico. Promover el estudio, investigación y desarrollo de temas relacionados con la Marina Española, tanto militar como mercante con la creación de becas y otras ayudas para la realización de estudios y trabajos. Promover actividades y trabajos de investigación o exaltación de la Villa de Gijón y de su núcleo originario, el Barrio de Cimadevilla, así como de la región asturiana en sus aspectos histórico, económico, o de cualquier otro tipo. Conservar la casa conocida como de La Corrada, en donde se fija el domicilio de la Fundación, y constituir en ella un archivo documental, iconográfico, etc., relacionado con la familia Alvargonzález promoviendo la realización y publicación de estudios sobre dicha familia, incluso la publicación de un boletín no periódico con información sobre la misma, facilitando noticias relativas a su evolución. Constituir en la casa de La Corrada, antes citada, un centro Cultural que coadyuve a los fines enumerados, con la realización de seminarios, exposiciones, conferencias, etc. Promover la edición de libros, revistas, folletos y hojas sueltas para la difusión de los trabajos e ideas que constituyen el fin de la Fundación.