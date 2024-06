Fin al sueño con Honor

No pudo ser, en Gijón se acabó la fiesta. Los rojiblancos, tras un partido vibrante y repleto de ocasiones como en la ida en El Molinón, dejaron sobre el césped de Cornellá hasta la última gota de sudor, pero no les dio. Las carencias de la plantilla de cara a gol (algo conocido y no corregido en las últimas temporadas) fueron un lastre decisivo en una eliminatoria en la que, futbolísticamente, los de Ramírez no fueron inferiores al rival.

Otero y Mario González en la primera parte, y de nuevo el colombiano, Pablo García y Fran Villalba tuvieron en sus botas el gol que habría llevado el encuentro a la prórroga, tiempo extra que el Sporting habría jugado con un futbolista más por la expulsión de Al Hilali en la recta final. Así acaba una temporada magnífica de una plantilla a la que nadie puede reprocharle nada y que ha rendido por encima de sus posibilidades. En muchos casos habrá continuidad, pero la incertidumbre rodea al entrenador, Miguel Ángel Ramírez, que pareció despedirse en la rueda de prensa posterior para aceptar una millonaria oferta de Qatar que tiene encima de su mesa.

Al final a Orlegi no le ha salido bien ni el ascenso del A, ni el del Atlético ni el del C, y se ha quedado fuera de la carrera mundialista 2030. El grupo mejicano trabaja ya en la planificación de la próxima temporada, tras un año en el que la afición se ha vuelto a enganchar al equipo. Por delante la octava temporada consecutiva en Segunda División.

