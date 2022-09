El FICX rendirá homenaje a fallecido Jean-Luc Godard

La dirección del FICX asegura que mantiene su apuesta por películas que ofrecen una mirada personal y genuine. Que “en su gran mayoría no tienen asegurada la visibilidad” porque no tiene asegurado llegar a las salas comerciales o las plataformas online. El director de la cita, Alejandro Díaz Castaño, habla de cine alternativo, sorprendente y humano que revela y emociona.

Cartel del FICX 2022 | FICX

En la Sección Oficial Retueyos contará con cineastas emergentes. Albar pondrá la mirada en nombres experimentados, y Tierres en Trance propondrá inmersiones en la memoria de Iberoamérica, España y Portugal.

Ya está confirmada la proyección de la última cinta de Mitra Farahani, productora de “El libro de las imágenes” del recientemente fallecido Jean-Luc Godard. “À vendredi, Robinson” se estrenará en España en el festival en colaboración con ZINEBI. Premio Especial del Jurado en la Berlinale, es una película en la que la cineasta iraní provoca el primer encuentro entre el maestro de la Nouvelle Vague, y la leyenda del cine y la poesía de su país, Ebrahim Golestan.

La película de Mitra Farahani que coprotagoniza Jean-Luc Godard se estrenará en España en el FICX.

El maestro Hong Sang-soo, objeto de una retrospectiva en el FICX y galardonado en varias ocasiones (la última de ellas, Premio Especial del Jurado con "In Front of Your Face" el año pasado), fiel a su cita con Gijón presentará "La novelista", premiada en la pasada edición de la Berlinale. En este nuevo capítulo de su prolífica obra, Sang-soo recurre a la autoficción y al blanco y negro para contar la historia de una escritora en pleno bloqueo creativo.

El maestro Hong Sang-soo presentará una cinta premiada en la pasada edición de la Berlinale.

Con "Tetuán", Iratxe Fresneda completa la trilogía sobre el registro y la memoria que comenzó con "Irrintziaren Oihartzunak" y continuó con "Lurralde Hotzak", estrenada en el FICX en 2018. La cineasta y profesora de la Universidad del País Vasco investiga en este documental de creación, que tendrá premier mundial en el FICX, las vidas de cuatro personas migrantes, utilizando como argumento central su propia historia familiar.

Iratxe Fresneda investiga en este documental, que tendrá premier mundial en el FICX, las vidas de cuatro personas migrantes.

La dirección del FICX tiene "muy avanzada" la negociaión con la cadena OCINE para utilizar sus salas en el Centro Comercial Los Fresnos. Díaz Castaño asegura que será una incorporación "interesante", al estar esas salas en el centro de la ciudad.

La 60 edición del festival contará con un número similar de películas a las de las ediciones más recientes.