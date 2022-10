Hoy nos visita ESVA, una banda creada hace tres años pero a la que la pandemia le pilló en medio. Aunque no son novatos en el mundo musical debutan este viernes en concierto. Aunque no puedan vivir DE la música no pueden vivir SIN la música.

Desde La Caja de Músicos también nos informan de dónde poder escuchar música en directo. Hay locales que tienen una programación estable.