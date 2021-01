“Esto no es el Antroxu de Gijón”. La fiesta se suspende por la COVID

Del 12 al 16 de febrero, Gijón no vivirá su tradicional Antroxu. El concejal de Cultura, Alberto Ferrao, insiste en que “el virus no entiende de fiestas, no distingue fechas”. Por eso Divertia no organizará actividades que supongan concentración de personas. Se suspende el pregón, las actuaciones musicales, el desfile y los concursos de disfraces y charangas. No habrá decoración ni iluminación especial en el Paseo de Begoña.

El Antroxu 2021 se trasladará al formato digital. Sí se mantendrá la tradición de disfrazar la estatua de Pelayo pero en fecha sin determinar y en horario nocturno para evitar la presencia de público.

La Sardina será otra vez la protagonista, pero vivirá su particular fiesta folixera “enlatada” en su residencia gijonesa, desde donde colgará videos en la web de Festejos y desde donde realizará directos en sus perfiles en redes sociales.

Divertia abrirá ese espacio virtual para que los gijoneses envíen sus fotografías y se conecten a los directos ofrecidos por la Sardina en su perfil de Instagram.