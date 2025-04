La disputada franja litoral en Naval Azul

Ángel Alonso explica que en política la autoría es fundamental. Y más cuando hablamos de un terreno que puede parecer pequeño en tamaño pero muy grande por su posición estratégica. Quien se haga cargo de su recuperación ostentará una posición de liderazgo ante la ciudadanía, reforzando la imagen de buen gestor. De ahí que Ayuntamiento y Puerto no quieran ceder.

Pero por otro lado en política nada está exento de riesgos. El psoe mantiene que no existe una cesión formal de la franja. Si lleva razón puede reforzar su imagen de garante de la legalidad, pero si se demuestra que la cesión es firme, podría sufrir las consecuencias de ser visto como un partido que obstruye un avance que la ciudad espera, además de poner en duda su creedibilidad. Se arriesga el Psoe a un doble coste político. Igualmente, el Ayuntamiento también está jugando con fuego al mantenerse a la espera. Ángel cree que podría estar guardándose un as en la manga esperando el momento oportuno para demostrar que lleva razón, pero en política el silencio alimenta las sospechas, advierte el Analista.

La pelea entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria (y Psoe) será más descarnada si cabe porque se ha convertido ya en una "trinchera electoral", afirma Ángel. Parece que queda mucho para las elecciones municipales, pero quedan poco más de dos años y los partidos ya están engrasando su maquinaria. Y el caso de esta franja litoral es especialmente importante por el valor simbólico y emocional que tiene toda esa zona de la Antigua Naval Gijón.

De lo visto hasta ahora Ángel Alonso destaca el movimiento que ha hecho Foro. Al ver que no podía empezar con la urbanización de la franja en disputa como preveía, ha decidido actuar en los terrenos que ya son de su propiedad. Lanzar el mensaje de "nosotros no discutimos, actuamos" es inteligente desde el punto de vista de estrategia política porque muestra hechos visibles y sitúa el debate en lo que se hace y no en el relato.