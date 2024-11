Contexto en tiempos de sobreinformación

La información es más accesible que nunca. No enteramos incluso de las noticias que no nos interesan. Pero esa sobredosis informativa que nos traen las pantallas, que están por todos lados, tiene su parte negativa. Porque se pierde el contexto, fundamental para entender lo que está pasando. La era de la sobreinformación se convierte en la era de la desinformación.

No paran de pasar cosas que no habían pasado antes, nos cuenta Marta. Donald Trump conquistó la Casa Blanca, se fue, y volvió. Pedro Sánchez iba en un Peugeot antes que en Falcon. Y sustituyó a un Mariano Rajoy que fue sustituido por un bolso en el Congreso y ahora es registrador de la propiedad. Albert Rivera es coach y no presidente del gobierno, Pablo Iglesias tiene un bar y de Pablo Casado no nos acordamos. Y la pandemia se terminó cuando Rusia invadió Ucrania. Tomarnos un momento de respiro para recordar, para no olvidar lo que pasaba hace solo unos años es el ejercicio que propone Marta.

Actualmente, en los tiempos de fake news, los medios compiten por captar la atención con titulares llamativos. Los políticos utilizan unas redes donde el más estridente es el que más triunfa (volvemos a Trump). Y poniendo todas las noticias juntas podremos entender todo un poco mejor.

La presentación tendrá lugar este sábado, día 21, a las 13.30h en el Toma 3.