Dicen que 'Los Simpson' predicen el futuro, pero en clave sportinguista la situación actual del club podría explicarse perfectamente con los títulos de la filmografía de José Luis Garci. Madrileño de nacimiento, aunque asturiano y gijonés de adopción, el director galardonado con un Oscar fue directivo del Sporting en los años 90.

Y es que tras la Asignatura Pendiente de la pasada temporada, El Crack Miguel Ángel Ramírez cambió a Asignatura Aprobada en la presente, después de hacerse fuerte en Las Verdes Praderas de El Molinón. En ellas, y con finales de partido en los que retumbó por megafonía una Canción de Cuna que tenía al alcohol como protagonista, se logró la clasificación para el play-off cuando se apareció la Luz de Domingo de Roque Mesa en Elda, superando así la Sangre de Mayo derramada tras la dura derrota ante el Villarreal B en El Molinón. Todo se contó en brillantes Insides, incluída la Historia de un Beso (o de muchos)

La Sesión Continua de la eliminatoria ante el Espanyol acabó con los aficionados rojiblancos Solos en la Madrugada tratando de superar La Herida Luminosa del gol de Puado y del que no llegó nunca en Cornellá. Así concluyó una temporada que dará pasó a otro Volver a Empezar, con casi un tercio de futbolistas saliendo de la entidad (siempre nos quedará Cote, El Crack Dos), y la búsqueda activa de un entrenador que podría ser Rubén Albés, tras un Tiovivo de entrevistas. El Sporting iniciará su octava campaña en Segunda División y El Abuelo ya empieza a temer que nunca más volverá a verle en la élite; eso sí, para la mayor parte de la hinchada rojiblanca el Sporting será You're the One pase lo que pase en el 'prau'.