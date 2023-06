Carmen Moriyón pide tiempo y reconoce que tuvo que "cambiar el discurso"

Carmen Moriyón recuerda que la alternativa hubiese sido un gobierno socialista en minoría que no hubiese podido hacer nada. Dejarles gobernar no llegó a planteárselo. Tampoco buscar otra vía para llegar al gobierno que no fuesen PP y Vox. Añade eso sí, que de haber sido la lista más votada Vox no habría entrado en el gobierno.

Ya con Vox en el gobierno, la regidora afirma confiar en todos sus concejales y pide tiempo para dejarles gobernar. Insiste en que no defraudará a nadie y garantiza que no se darán pasos atrás. Deja claro además que ella será la "primera y única" voz del gobierno y liderará su acción.

Respecto a la crisis desatada en Foro, Moriyón confía en encauzarla y que el partido salga más fuerte. Reconoce que entiende perfectamente el malestar de Adrián Pumares.