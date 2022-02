Calavera: "Con los fichajes hay Sporting para rato"

David Gallego ya tiene a su disposición a dos de los tres fichajes del Sporting en el mercado de invierno. Si ayer por la mañana entrenó Jony para ser presentado por la tarde en El Molinón, hoy ha pasado lo mismo con Jordi Calavera, cedido por el Girona hasta el 30 de junio. El lateral catalán, que inicia a su una segunda etapa en Gijón (ya estuvo cedido por el Eibar en la temporada 2017/2018), cree que el equipo está a tiempo de todo: "La Segunda es muy igualada y los partidos se deciden por detalles. La semana pasada estaba en el campo del Amorebieta y la mayoría creerían que el Girona por su racha debía haber ganado el partido. Está claro que cualquiera puede ganar a cualquiera. Con los fichajes que ha hecho el club en invierno hay que temernos porque hay Sporting para rato".

Calavera explicó que "he seguido al club siempre y desde fuera está claro que tiene una gran plantilla; a todos los equipos les toca atravesar rachas y creo que estamos a tiempo de todo y de cumplir el objetivo de estar lo más arriba posible"; sobre la posibilidad de seguir más tiempo en el Sporting reconoció que "de momento tengo vinculación por esta temporada y ya veremos qué pasa. Yo no me cierro a nada. Este club me marcó mucho, lo quiero mucho y soy muy feliz aquí".

En su presentación el Director Deportivo, Javi Rico, apuntó que "esperamos que mañana por la noche, si todo va bien, esté en Gijón el delantero Eric Ramírez" y también se refirió a la gran noticia del día, el fichaje en propiedad de Fran Villalba, que firma hasta 2026 después de ejecutar la opción de compra que el club había negociado con el Birmingham: "Ayer ejecutamos la opción de compra sobre Villalba. Estamos muy felices de haberlo hecho. El club ha hecho un gran esfuerzo para ello. Fran es un jugador brillante, distinto. Ese es el proyecto que hay en este club, gente de la casa y gente que venga joven y quiera estar aquí".

La mala noticia ha sido el positivo en antígenos de Borja López esta mañana, que se une a las bajas de Rosas, Cuéllar, Rivera y Puma Rodríguez.

